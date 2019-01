Davos: Indonesia Pavilion hadir di World Economic Forum dari 22 Januari hingga 25 Januari 2019, dengan tema Unity in Diversity 4.0. Paviliun ini berisi workshop, ministerial briefing, sesi networking, one on one meeting dan Tech Showcase.



Sejumlah perusahaan Indonesia juga turut berpartisipasi antara lain Indofood, Tokopedia, Kalbe, Astra Internasional, Angkasa Pura, Javara, WIR, Gajah Tunggal dan Kapal Api.

Selain Indonesia Pavilion, ada pula Indonesia Night yang digelar pada 23 Januari 2019, yang dijadikan ajang untuk memperluas dan mendorong investasi industri 4.0 serta menciptakan branding Indonesia yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan inovasi global di berbagai bidang.



Indonesia Night juga menyajikan kekayaan akan kebudayaan dan kuliner Indonesia.



"Melalui Indonesia Pavilion dan Indonesia Night, para menteri dan pimpinan perusahaan Indonesia yang hadir tidak hanya melakukan promosi investasi dan peluang bisnis di Indonesia secara terintegrasi kepada peserta WEF," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, Kamis 24 Januari 2019.



"Selain itu, mereka juga bisa mensosialisasikan perkembangan berbagai inovasi dan start up Indonesia," lanjut dia.



Pertemuan tahunan ini menghadirkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan termasuk 65 kepala negara antara lain Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Pangeran William dan Bill Gates.



WEF digunakan sebagai ajang bergengsi untuk berinteraksi antar kalangan baik secara formal maupun informal guna membahas isu-isu ekonomi yang berdampak pada tatanan nasional, regional dan global.



Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala BKPM Thomas Lembong.







(FJR)