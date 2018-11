Kunjungi Saudi, Menlu Inggris Tanyakan Kasus Khashoggi

London: Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan mengunjungi Arab Saudi dan bertemu Pangeran Mohammed bin Salman. Di Riyadh, Hunt akan mengangkat isu tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi.



"Sekretaris Hunt akan bertemu dengan Pangeran Salman dan Raja Salman, serta membicarakan kasus Jamal Khashoggi," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris, dikutip dari Skynews, Senin 12 November 2018.

Sebelumnya, Hunt sempat mengecam kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa pembunuhan Khashoggi tidak dapat diterima masyarakat internasional.



"Jelas tidak dapat diterima bahwa fakta di balik pembunuhan Khashoggi masih belum jelas," ungkap Hunt.



"Kami mendorong Arab Saudi untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Turki dalam kasus ini. Sehingga keadilan bisa diberikan kepada keluarganya," lanjut dia.



Khashoggi, seorang jurnalis yang beberapa kali mengkritik kebijakan Arab Saudi, dibunuh di dalam konsulat negaranya sendiri di Istanbul pada 2 Oktober.



Awalnya Arab Saudi membantah Khashoggi tewas di sana, namun akhirnya mengaku usai mendapat tekanan internasional. Meski mengakui, Arab Saudi menyebut keluarga kerajaan tidak terlibat. Riyadh juga mengatakan Khashoggi tewas dalam sebuah perkelahian di dalam konsulat.



Surat kabar Turki Daily Sabah melaporkan, Sabtu 10 November 2018, bahwa jasad jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi dibuang ke got usai sebelumnya dilarutkan dengan cairan asam.



Menurut Daily Sabah, sampel dari saluran air di gedung konsulat Istanbul menunjukkan sisa-sisa cairan asam. Jejak ini membuat tim investigator Turki meyakini Khashoggi dibuang ke got melalui saluran air dalam bentuk cairan.





(WIL)