NATO akan Kirim Tambahan Ribuan Prajurit ke Afghanistan

Metrotvnews.com, London: Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan bahwa beberapa kepala militer negara anggota menginginkan tambahan tentara di Afghanistan.



Pasukan tambahan diperlukan untuk melatih pasukan lokal dalam memerangi sejumlah grup ekstremis.

"Kami telah menerima permintaan dari otoritas militer kami untuk menambah beberapa ribu tentara di Afghanistan," ujar Stoltenberg setelah bertemu Perdana Menteri Inggris Theresa May di London, Inggris, Rabu 10 Mei 2017."Sekarang kami sedang mempertimbangkan permintaan itu. Kami akan membuat keputusan dalam beberapa pekan ke depan," lanjut dia, seperti dikutip AFP.Stoltenberg menegaskan pengiriman tambahan pasukan ke Afghanistan bukan berarti NATO kembali ke mode tempur. Sebagian besar tambahan prajurit itu hanya akan melatih, membantu dan menasihat berbagai operasi pasukan lokal.Ia meyakini jawaban terbaik untuk melawan grup-grup ekstremis, termasuk Islamic State (ISIS), adalah melatih pasukan lokal.Saat ini ada sekitar 13 ribu prajurit NATO yang sedang melatih pasukan lokal di Afghanistan. Isu penambahan tentara akan dibahas dalam KTT NATO di Brussels pada 25 Mei.Sejak misi tempur NATO di Afghanistan resmi berakhir pada 2014, serangan kelompok militan Taliban semakin intens dan membuat jumlaj korban jiwa dari militer serta warga sipil melonjak.Bulan lalu, Taliban yang mengenakan seragam militer Afghanistan membantai sedikitnya 135 prajurit muda di sebuah pangkalan militer.Amerika Serikat telah menjatuhkan bom terbesar dalam deretan persenjataannya -- Mother of All Bomb (MOAB) -- ke jaringan goa yang biasa dipakai grup terafiliasi ISIS di Afghanistan pada awal bulan ini.(WIL)