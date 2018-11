Tentara Prancis Olok-olok Donald Trump

Paris: Tentara Prancis ramai-ramai mencurahkan kritik atas keputusan Donald Trump untuk membatalkan kunjungan ke taman makam pahlawan Perang Dunia I karena cuaca buruk. Mereka memposting tweet mengejek Presiden Amerika Serikat.



Sebuah postingan di akun Twitter resmi tentara menunjukkan seorang prajurit merangkak di tanah dalam hujan, disertai dengan keterangan: "#MondayMotivation. Memang hujan tetapi itu tidak serius. Kami tetap termotivasi."



Menanggapi cuitan tersebut, banyak akun menambahkan cemooh kepada Trump. "Presiden gagah berani kami siap menghadapi rintangan Anda, sesudah hujan berhenti!" tulis salah seorang.



"Payung yang spektakuler," tambah yang lain, seperti dinukil dari Independent, Selasa 13 November 2018.



Olok-olok itu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pembentukan "tentara Eropa sejati" untuk mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman mulai dari Vladimir Putin sampai Paman Sam di bawah Trump.



Presiden Amerika itu dijadwalkan meletakkan karangan bunga dan mengikuti momen mengheningkan cipta, pada Sabtu, di TMP Aisne-Marne American di dusun Belleau, tetapi membatalkan kunjungannya karena hujan.



Gedung Putih mengatakan visibilitas yang buruk telah menghantam helikopter kepresidenan dan Trump tidak mau pergi ke pemakaman karena akan mengganggu lalu lintas di Paris.



Keputusan Presiden AS memicu kecaman di Eropa dan negerinya sendiri. Nicholas Soames, cucu dari Sir Winston Churchill dan anggota parlemen Konservatif untuk Mid Sussex, memimpin kritik, mengecap presiden sebagai "memalukan tidak keruan".



"Mereka mati dengan wajah tegak mereka kepada musuh dan itu tidak cukup menyedihkan. RealDonaldTrump bahkan tidak bisa melawan cuaca untuk memberi penghormatan kepada The Fallen (tentara yang gugur di Perang Dunia I)," tulisnya di Twitter.



David Frum, penulis pidato mantan Presiden George W Bush, mencuit bahwa Trump telah "melalaikan pekerjaan dengan alasan cuaca demi menghormati mereka yang berjuang dan mati dalam hujan dan lumpur".



Akun lain di media sosial membandingkan Trump dengan upaya gigih pendahulunya selama hujan, memposting gambar Obama berpidato dalam hujan lebat.



Ben Rhodes, wakil penasihat keamanan nasional era Obama menjadi presiden, mengatakan penjelasan Gedung Putih soal kunjungan yang dibatalkan itu tidak masuk akal.



"Saya membantu merencanakan semua perjalanan Presiden Obama selama 8 tahun," tulisnya di Twitter. "Selalu ada kemungkinan hujan. Selalu."



Sejumlah pejabat senior pemerintahan, termasuk kepala staf Gedung Putih John Kelly, hadir di Belleau tanpa Trump.



Presiden AS baru muncul pada upacara yang berbeda di hari Minggu di komplek Suresnes Pemakaman dan Memorial Tentara Amerika di Paris di mana lebih dari 1.500 serdadu Amerika yang meninggal dalam perang dikebumikan.





(FJR)