Menteri Dalam Negeri Jerman sebut Islam Bukan Milik Mereka

Berlin: Menteri Dalam Negeri Jerman yang baru Horst Seehofer mengatakan bahwa Islam bukan milik Jerman. Hal ini membuatnya berseberangan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.



Selama ini, Merkel menekankan perlunya mengintegrasikan umat Islam. Namun Seehofer sepertinya memiliki pemikiran sendiri.



Tidak hanya mengenai Islam, Seehofer juga mengemukakan berbagai kebijakan garis keras mengenai imigrasi, karena koalisi baru bersiap untuk melihat tantangan yang terus meningkat dari partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD). Partai ini memasuki parlemen nasional dalam pemilihan tahun lalu.



"Islam bukan milik Jerman," kata Seehofer dalam wawancara dengan surat kabar Bild, seperti dikutip AFP, Jumat 16 Maret 2018.



Ungkapan ini tentunya juga bertentangan dengan mantan anggapan Presiden Jerman Christian Wulff mengenai imigrasi pada 2010. Menurut Wulff, Islam adalah bagian dari Jerman.



Pada 2015 Merkel menggemakan kata-kata Wulff pada saat kelompok kampanye anti-imigrasi, Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West (PEGIDA).



Pemerintah Jerman memperkirakan antara 4,4 dan 4,7 juta Muslim tinggal di Jerman. Banyak dari mereka memiliki latar belakang keturunan Turki dan lebih dari satu juta migran tiba di negara ini dari Timur Tengah dan di tempat lain setelah Merkel mengadopsi kebijakan pintu terbuka pada pertengahan tahun 2015 juga Muslim.



Sementara Seehofer,-yang merupakan berasal dari Partai CSU,- mengatakan bahwa dia akan menerapkan 'rencana untuk deportasi yang lebih cepat'.



Dia juga berjanji untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi alasan orang melarikan diri dan mengklasifikasikan lebih banyak negara sebagai negara asal yang 'aman', yang akan memudahkan untuk mendeportasi pencari suaka yang gagal.



"Tentu saja orang-orang Muslim yang tinggal di sini adalah warga Jerman," lanjut Seehofer.



"Pesan saya adalah: Muslim perlu tinggal bersama kami, tidak berada di samping kami atau melawan kami," tegasnya.



Pria yang dilantik pada Rabu 14 Maret itu, sangat ingin menunjukkan bahwa partainya memiliki keinginan untuk menangani isu imigrasi menjelang pemilihan daerah Bavaria pada Oktober mendatang. AFP pun diharapkan masuk majelis negara bagian tersebut.





(FJR)