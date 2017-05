Lagi, Dubes Wening Terima Penghargaan Kehormatan di Hongaria

Metrotvnews.com, Budapest: Setelah menerima penghargaan "Certificate of Merit" dari Universitas Budapest Business School of Applied Science pada 17 Mei 2017, malam harinya Duta Besar RI untuk Hongaria, Y.M Wening Esthyprobo kembali mendapatkan award lain.



Kali ini, Dubes Wening mendapatkan penghargaan dari organisasi kenamaan Hongaria "Panorama World Club" di Stefania Palace yang dihadiri ratusan masyarakat Hongaria dari kalangan pejabat pemerintah, pebisnis, tokoh masyarakat serta pelaku seni.

Dalam festival tahun ini, Dewan Juri Penghargaan, Panorama Vilag Klub, memberikan penilaian dan menentukan siapa saja yang layak mendapatkan award. Penghargaan Panorama terbagi dalam beberapa jenis: Prima Primissima, untuk penari tradisional; Jaszai Mari untuk actor/aktris dan penyanyi; Kossuth untuk Pemain Teater/pertunjukkan serta Honorary Hungarian untuk warga non-Hongaria.Dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, penerima Penghargaan "Honorary Hungarian" tahun ini dianugerahkan kepada Dubes Mongolia dan Dubes Indonesia untuk Wening. Pada saat nama penerima Penghargaan diumumkan, panitia menyebutkan 20 alasan mengapa orang tersebut layak mendapat Penghargaan.Dubes Wening dinilai berjasa dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, dan telah membuat Hongaria semakin dikenal di Indonesia. Melalui terobosan-terobosan kegiatannya, seperti "Indonesia goes to School in Hungary" dan "Indonesia Cooking Demo," Dubes Wening dipandang banyak melakukan inovasi dan kegiatan yang membawa pengaruh positif langsung kepada masyakat Hongaria.Kepeduliannya terhadap warisan seni budaya, pendidikan bahasa dan seni literatur, kreativitas seni lukis, seni fotografi, seni membatik dan olah raga, serta ditambah perhatiannya kepada kelompok masyarakat penyandang cacat dan warga lansia, telah mengantarnya menjadi Dubes yang mendapat penilaian sebagai tokoh dengan kegiatan variatif.Penghargaan Warga Kehormatan Hongaria. (Foto: KBRI Budapest)Penghargaan Panorama Vilag Klub berlangsung meriah, terutama saat Dubes Wening naik ke atas panggung diiringi empat staf yang mengenakan batik berwarna merah putih. Sementara warga Indonesia lainnya yang hadir pada malam penghargaan tersebut juga mengenakan aneka busana Wastra Nusantara.Tampilan busana Indonesia tersebut sangat menarik perhatian hadirin yang acapkali meminta berfoto bersama.Selama masa kepemimpinannya, ini kali ketiga Dubes Wening mendapatkan penghargaan dari pihak Hongaria. Penghargaan pertama diberikan Komite Olah Raga Nasional Hongaria untuk partisipasi aktifnya dalam memajukan olah raga badminton di Hongaria; penghargaan kedua diberikan oleh Universitas BBS sebagai pengakuan terhadap dukungannya bagi kemajuan kerja sama pendidikan tinggi Indonesia - Hongaria; dan Penghargaan ketiga diberikan Panorama Vilag Klub, untuk kerja keras dan dedikasinya dalam memajukan hubungan masyarakat Hongaria dan masyarakat Indonesia.Sejak lima tahun terakhir, Panorama Vilag Klub dalam setiap festival tahunannya selalu memberikan berbagai penghargaan. Organisasi yang mendapatkan dukungan dari para diaspora sukses Hongaria ini sangat aktif di bidang upaya pemeliharaan dan pembinaan kebudayaan Hongaria.Tujuan utama organisasi ini adalah membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi serta mendorong generasi muda di manapun berada agar tetap mencintai tanah air.Dubes Wening menerima penghargaan di Stefania Palace. (Foto: KBRI Budapest)(WIL)