Manuver Jet Rusia Dianggap Mengancam, AS Geram

Moskow: Sebuah jet tempur Su-27 milik Rusia terbang melintas dalam jarak hanya beberapa meter dari pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat di Laut Hitam. Peristiwa yang berpotensi memicu tabrakan di udara itu berlangsung pada Senin 5 November selama lebih kurang 25 menit.



AS geram dan mengecam tindakan "tidak bertanggung jawab" tersebut. Manuver jet Rusia dianggap membahayakan pilot serta kru pesawat EP-3 milik AS.

Angkatan Laut AS berkukuh pesawatnya terbang di bawah aturan hukum internasional dan tidak memprovokasi reaksi dari Rusia. "Interaksi tersebut tidak aman karena Su-27 melakukan manuver berkecepatan tinggi di depan pesawat kami, yang membahayakan pilot serta para krunya," ungkap Angkatan Laut AS, seperti disitat dari media Evening Standard, Selasa 6 November 2018.



"Kru EP-3 melaporkan terjadinya turbulensi usai manuver pertama (Su-27), dan getaran untuk yang kedua. Durasi dari peristiwa itu terjadi sekitar 25 menit," lanjutnya.



Washington mengakui Rusia mungkin hanya menggunakan haknya dalam menerbangkan pesawat di ruang udara internasional. Namun AS menilai manuver tersebut tidak bertanggung jawab. "Kami berharap Rusia bisa berperilaku sesuai standar internasional," sebut Angkatan Laut AS.



"Manuver tidak aman dapat meningkatkan kesalahan perhitungan dan berpotensi memicu tabrakan di udara," tambahnya.



Pada 2016, sebuah Su-27 milik Rusia melakukan hal serupa terhadap pesawat AS di Laut Hitam. Kala itu, AS menyebut manuver Rusia "berbahaya dan tidak profesional."





(WIL)