Kunjungan Trump ke Paris Disambut dengan Balon Bayi

Paris: Sebuah balon raksasa yang menggambarkan Donald Trump sebagai bayi oranye yang marah melayang di Paris pada Minggu 11 November 2018. Di saat yang sama, para aktivis memprotes kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) ke kota itu untuk peringatan Hari Perang Dunia I.



Para aktivis Inggris di balik terbangnya balon udara itu meminjamkannya kepada para demonstran Prancis yang mengadakan protes anti-Trump di Place de la Republique.



Balon setinggi enam meter -- yang menggambarkan Presiden AS mengenakan popok sambil memegang ponsel -- pertama terlihat pada unjuk rasa anti-Trump di London ketika ia berada di ibu kota Inggris pada Juli. Sejak itu balon lantas digunakan dalam protes di New York dan Dublin.



Trump muncul bersama presiden Prancis Emmanuel Macron dan lebih dari 60 pemimpin dunia lainnya di Arc de Triomphe untuk menandai seratus tahun akhir Perang Dunia Pertama. Namun para aktivis yang membenci Trump di Paris mengatakan Macron seharusnya tidak mengundang pemimpin AS.



"Penting bagi saya untuk berada di sini hari ini buat mengirim pesan ke Macron karena telah mengundang Trump," kata koordinator demo, Sophie Haas, kepada CNN.



"Dengan mengundang Trump, Macron mendukung kebijakan rasis, xenophobia, seksis ala Trump di seluruh dunia," cetusnya, seperti disitat dari Independent, Senin 12 November 2018.



Sebelumnya pada Minggu, sepasang pengunjuk rasa telanjang dada ditangkap oleh polisi setelah mereka berlari menguntit konvoi mobil yang membawa Trump ke upacara Hari Gencatan Senjata.



Para pengunjuk rasa Inggris yang pertama kali meluncurkan balon mengumpulkan GBP15.000 Poundsterling atau sekitar Rp222 juta setelah kampanye penggalangan dana daring.



Pada September, penyelenggara Kevin Smith mengatakan kepada Independent bahwa dengan upaya kolektif tersebut aksi mereka dapat menjadi fenomena internasional.



Pada Juli, grup kampanye AS, People's Motorcade mengatakan bahwa mereka telah diberi izin untuk membuat balon replika dari desain aslinya.

