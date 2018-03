Negara Sekutu Dukung Inggris dan Salahkan Rusia di DK PBB

Rusia mengklaim di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bahwa mereka tidak pernah membuat atau bahkan meneliti gas saraf novichok. Gas maut itu menurut Inggris digunakan dalam serangan Salisbury terhadap seorang bekas mata-mata Rusia dan putrinya.Namun, Inggris mendapat banyak dukungan dari sekutunya di dewan tersebut, termasuk Amerika Serikat (AS), di tengah perdebatan sengit pada Rabu malam 14 Maret. Dubes AS untuk PBB Nikki Haley, menyampaikan pernyataan dukungan yang paling jelas dari pemerintahan Trump sejauh ini.Dalam pernyataannya atas nama AS, Haley berkata: "Biarkan saya membuat satu hal dari awal: AS berdiri dalam solidaritas mutlak dengan Inggris Raya. Amerika percaya bahwa Rusia bertanggung jawab atas serangan terhadap dua orang di Inggris dengan menggunakan gas saraf kelas militer."Menyajikan kasus Inggris ke Dewan Keamanan PBB, pada Rabu, Wakil Dubes Inggris untuk PBB, Jonathan Allen, berkata bahwa Rusia "dalam pelanggaran serius terhadap Konvensi Senjata Kimia karena kegagalannya untuk mengumumkan program Novichok"."Fakta ini saja berarti Anda harus mengabaikan argumen yang Anda dengar tentang kemungkinan negara lain mewarisi teknologi ini," katanya seperti disitat Guardian, Kamis 15 Maret 2018."Ini bukan kejahatan biasa. Inilah penggunaan kekuatan yang melanggar hukum, sebuah pelanggaran terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dasar tatanan hukum internasional," cetus Allen.Di tengah perdebatan sengit, Duta Desar Rusia, Vissaly Nebenzia, menolak tuduhan Inggris atas tanggung jawab. Ia menyindir Pemerintah Inggris melakukan serangan itu dalam upaya 'menodai' Rusia menjelang Piala Dunia sepak bola musim panas ini."Tidak ada penelitian atau pengembangan ilmiah dengan gas novichok yang dilakukan," katanya.Dia menduga serangan Salisbury adalah serangan palsu, mungkin oleh Inggris sendiri, yang dimaksudkan mencemarkan reputasi Rusia."Sumber yang paling mungkin dari agen ini adalah negara-negara yang telah melakukan penelitian terhadap senjata-senjata ini, termasuk Inggris," kata Nebenzia.Tapi Haley, Dubes AS, berucap: "Ini adalah momen yang menentukan. Berkali-kali, negara anggota mengatakan mereka menentang penggunaan senjata kimia dalam situasi apapun. Sekarang, satu anggota dituduh memakai senjata kimia di negeri berdaulat anggota lain. Kredibilitas dewan ini tidak akan bertahan jika kita gagal minta pertanggungjawaban Rusia. "Dubes Rusia berusaha mengubah permainan, mengklaim bahwa surat Perdana Menteri Inggris Theresa May kepada PBB, yang menguraikan alasan Inggris menuduh Rusia, itu sendiri merupakan "ancaman bagi negara berdaulat"."Surat tersebut berisi pernyataan yang benar-benar tidak bertanggung jawab yang bahkan sulit saya komentari menggunakan kosakata diplomatik," kata Dubes Rusia. Dia katakan kepada wartawan bahwa kasus itu termasuk dalam Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag. "Kami siap bekerja sama," katanya.Allen menunjukkan bahwa Inggris sudah meminta OPCW ambil bagian dalam penyelidikan. Dia menggambarkan bukti ekstensif bahwa gas saraf novichok dikembangkan Uni Soviet dan diwarisi Rusia.Dubes Prancis, Francois Delattre, membuat pernyataan serupa yang mendukung posisi Inggris, menawarkan "dukungan penuh dan solidaritas sepenuhnya dari Prancis bagi Inggris"."Kami telah mencapai tahap baru: penggunaan zat yang tidak pernah diumumkan kepada OPCW yang digunakan di area publik di wilayah negara Eropa," kata DeLattre.