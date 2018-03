Indonesia Raih Penghargaan Teknologi Informasi dari PBB

Jenewa: Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil mendapat penghargaan dari PBB di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penghargaan tersebut diberikan dalam pertemuan World Summit on the Information Society Prize 2018 di Jenewa, Swiss.



Penghargaan diberikan langsung dari Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union Houlin Zhao kepada Wakil Tetap RI di Jenewa Hasan Kleib.

Hadir juga delegasi Indonesia yang lain seperti dari Kemenlu, Kominfo, Pemda Halmahera Selatan, Pemkab Pemalang dan sejumlah pelaku industri TIK di Indonesia.



"Pencapaian ini dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kesadaran pemberdayaan potensi TIK untuk kemajuan seluruh sektor pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi rakyat," kata Dubes Hasan, dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Rabu 21 Maret 2018.



Pada 2014, Indonesia sempat mendapatkan empat penghargaan dan tahun ini mendapatkan 12 penghargaan.



"Ini pengakuan yang luar biasa dari PBB terkait inovasi Indonesia di bidang TIK. Penghargaan ini juga menunjukkan apresiasi dunia bagi pendekatan multistakeholders yang diterapkan dalam kebijakan TIK nasional," lanjut dia.



Kompetisi ini mengundang seluruh pemangku kepentingan bidang TIK dari berbagai belahan dunia untuk menyampaikan inisiatif karya yang terbagi atas 18 kategori.



Penghargaan tersebut mengumpulkan dan mengevaluasi usulan dari seluruh dunia mengenai aktivitas industri TIK, baik perangkat keras, jaringan dan aplikasi melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh ITU, yang merupakan badan tertinggi PBB pada bidang teknologi dan informasi.



Indonesia sendiri meraih penghargaan di bidang Kategori Media, Kategori E-Health, E-Employment, E-Agriculture, Capacity Building, Access to Informastion and Knowledge, Information and Communication Infrastucture, dan The Role of Government and All Stakeholders in the Promotion of ICTs for Development.







(FJR)