Rusia Tegaskan Trump dan Putin Tidak Gelar Pertemuan Rahasia di G20

Metrotvnews.com, Moskow: Pemerintah Rusia menegaskan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menggelar "pertemuan rahasia" di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman, bulan ini.



Namun, Kremlin mengakui keduanya memang bertemu secara informal di sela-sela sesi makan malam.

Seorang pejabat Gedung Putih berkata pada Selasa 18 Juli, bahwa Trump dan Putin melakukan percakapan tanpa sorot media saat santap malam bersama para pemimpin G20.Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan politikus AS, yang tidak senang dengan penanganan Trump terhadap hubungan AS dengan Rusia.Interaksi Trump dengan pemimpin Rusia di KTT G20 disoroti dengan cermat. Ia disoroti di bawah tuduhan bahwa Moskow berupaya memenangkan dirinya dalam pemilihan presiden AS pada 2016. Tudingan itu secara keras dibantah Rusia dan juga Trump."Penggunaan istilah seperti 'menyamar' atau 'pertemuan rahasia' sangat mengada-ada," ucap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada televisi pemerintah Rusia, Kamis 20 Juli 2017."Mereka hanya mengadakan pertemuan bilateral yang telah disahkan secara resmi melalui kanal diplomatik, lalu mereka berulang kali bertukar pandangan dan ucapan di sela-sela itu. Tidak ada pertemuan rahasia. Itu sama sekali tidak masuk akal," lanjut dia.Trump -- melalui sebuah wawancara di New York Times -- menyebut bahwa pembicaraannya dengan Putin berlangsung sekitar 15 menit, dan sebagian besar merupakan "ramah-tamah basa-basi".Menurut Ian Bremmer, presiden konsultan risiko politik Eurasia Group, pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam. Konfirmasi telah dikeluarkan Gedung Putih , dan menyebut kedua pemimpin memang bertemu tanpa sorot media di sesi makan malam G20.Meski mengonfirmasi, Gedung Putih menolak menyebutkan apa-apa saja yang dibicarakan kedua pemimpin.(WIL)