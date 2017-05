NATO Ingatkan Perubahan Iklim adalah Ancaman Keamanan Global

Metrotvnews.com, Brussels: Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingatkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman keamanan global.



Pernyataan diungkapkan NATO saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memutuskan apakah akan menarik diri atau tidak dari Perjanjian Paris terkait perubahan iklim.

Ini merupakan pernyataan terkuat dari NATO mengenai pentingnya Perjanjian Paris, yang telah ditandatangani 195 negara tahun lalu."PBB harus terus melibatkan semua negara dan mengkoordinasikan aksi negara-negara itu untuk menghadapi perubahan iklim," kata Jenderal Deni Mercier, komandan sekutu NATO, seperti dilansir Independent, Rabu 3 Mei 2017."Jika satu negara, terutama yang terbesar, jika mereka tidak mengakui masalah ini, maka kita akan menghadapi imbas buruk dari perubahan iklim," sambung dia.Meski tidak menyebutkan nama negara itu, AS adalah ekonomi terbesar di dunia dan terbesar kedua dalam hal penghasil emisi karbon setelah Tiongkok.Perjanjian Paris bertekad membatasi pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga menyalurkan dana ke negara-negara miskin yang terkena dampak perubahan iklim.Trump telah berulang kali mengeluhkan bahwa AS diperlakukan tidak adil dalam Perjanjian Paris, yang mengharuskannya membayar lebih banyak pajak ketimbang negara lain dalam memerangi perubahan iklim.Mantan presiden Barack Obama bertekad bahwa AS akan secara drastis memotong emisi karbon hingga 26-28 persen dari level 2005 ke tahun 2026.Mercier yakin usaha komunitas global untuk membatasi perubahan iklim dapat mencegah berbagai kemungkinan bencana. "Belum terlambat, dan ini adalah saatnya untuk melakukan sesuatu," sebut Mercier(WIL)