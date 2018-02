Palestina Cari Dukungan Rusia atas Isu Yerusalem

Moskow: Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi Rusia, Senin 12 Februari 2018, untuk mencari dukungan Presiden Vladimir Putin mengenai Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Seperti dikutip AFP, kunjungan Abbas berlangsung dua pekan usai lawatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Moskow.

Abbas menolak segala bentuk kontak dengan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump sejak pengakuan Yerusalem tahun lalu. Palestina menilai AS bersikap tidak konsisten karena juga mendukung solusi dua negara di Yerusalem.



Israel mengambil alih Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967. Setelah dianeksasi, Israel mendeklarasikannya sebagai bagian dari ibu kotanya yang tidak dapat dipisahkan.



Padahal, Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa mendatang.



Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menilai Abbas kurang berani untuk menciptakan perjanjian damai dengan Israel.



Setelah pengakuan Yerusalem, Abbas menolak segala bentuk mediasi dari AS terkait konfliknya dengan Israel. Ia bertekad akan memperjuangkan nasib Palestina melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Ia dijadwalkan berbicara di Dewan Keamanan PBB pada 20 Februari mendatang.





(WIL)