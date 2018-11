Ratu Inggris Hadiri Konser Peringatan Perang Dunia I

London: Ratu Elizabeth II dan sejumlah anggota keluarga Kerajaan Inggris lainnya menghadiri sebuah konser peringatan Perang Dunia I di Royal Albert Hall di London, Sabtu 10 November. Konser digelar menjelang Armistice Day pada hari ini, Minggu 11 November 2018.



Armistice Day digelar sebagai peringatan gencatan senjata antara pasukan sekutu dengan Jerman di era PD I pada 11 November 1918. Acara tahun ini menandai peringatan 100 tahun berakhirnya PD I.

Turut hadir dalam acara konser adalah Pangeran William dan istrinya, Kate Middleton. Meghan Markle, istri dari Pangeran Harry, juga hadir. Terlihat pula di jajaran hadirin Perdana Menteri Inggris Theresa May.



Seperti disitat dari kantor berita BBC, keluarga Kerajaan Inggris berdiri saat ribuan orang memegang foto para prajurit PD I. PM May dan suaminya, Philip, masing-masing memegang foto leluhur mereka.



Tepuk tangan meriah diberikan keluarga Kerajaan Inggris kepada para veteran perang beserta keluarga masing-masing yang naik ke panggung. Acara ini digelar oleh Royal British Legion sebagai bentuk ucapan "terima kasih kepada semua prajurit yang telah mengabdi, berkorban dan mengubah dunia kita."



Konser dimeriahkan performa penyanyi asal Wales, Bryn Terfel yang menyanyikan Amazing Grace. Turut menyumbangkan suaranya adalah mantan bintang McFly, Tom Fletcher dan Danny Jones.



Sheridan Smith menyanyikan Are You Just Sleeping, sementara pemain cello ternama Sheku Kanneh-Mason -- yang memenangkan penghargaan BBC Young Musician of the Year 2016 -- membawakan Hallelujah dalam versi Leonard Cohen.



The Kingdom Choir, yang tampil dalam acara pernikahan Pangeran Harry, menyanyikan Lord's Prayer versi mereka sendiri.





(WIL)