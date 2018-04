Rusia Murka Penyelidikan Gabungan Terkait Mata-mata Ditolak

Moskow: Rusia menyerukan pembicaraan mendesak Dewan Keamanan PBB mengenai krisis diplomatik yang memicu skandal peracunan mata-mata. Bersamaan ketika sekelompok diplomat Amerika Serikat (AS) yang diusir meninggalkan kedutaan mereka di Moskow, Kamis pagi 5 April.



Inggris menyalahkan Rusia atas keracunan, 4 Maret lalu, di kawasan Inggris atas mantan agen ganda Sergei Skripal. Apa yang meracuni dikatakan sebagai gas saraf kelas militer yang dikembangkan Uni Soviet. Tudingan ini menjungkalkan hubungan antara Moskow dan Barat ke posisi terendah baru.



Lebih dari 150 diplomat Rusia diperintahkan keluar dari AS, anggota Uni Eropa, negara-negara NATO, dan sejumlah negara lain setelah serangan itu. Langkah tersebut disambut balasan oleh Moskow.



Kamis pagi, gelombang pertama dari sekitar 60 diplomat AS, diperintahkan keluar dari Rusia. Mereka meninggalkan kompleks kedutaan di Moskow menuju perjalanan ke bandara.



Pengusiran itu terjadi sehari menyusul Rusia menemukan dirinya terisolasi secara diplomatik. Negeri Beruang Merah kehilangan tawarannya kepada pengawas senjata kimia global untuk meluncurkan penyelidikan bersama Inggris ke dalam kasus keracunan.



Moskow sudah mengadakan pertemuan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW), Rabu 4 April.



Tapi duta besar Rusia untuk badan pengawas itu mengatakan Moskow tidak dapat memperoleh dua pertiga suara dari anggota guna menyetujui penyelidikan gabungan.



Sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa enam negara memberikan suara mendukung rancangan Rusia. Namun 15 menentang, sementara 17 abstain, terutama negara-negara dari Gerakan Non-Blok (NAM).



Setelah kegagalan, Moskow menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB (UNSC), Kamis pukul 19:00 GMT di New York.



Duta besarnya untuk DK PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan pertemuan itu akan fokus pada surat yang dikirim Perdana Menteri Inggris Theresa May. Isinya menuduh Moskow melakukan percobaan pembunuhan.



Upaya Rabu untuk mengamankan penyelidikan bersama mendapati retorika pahit antara Moskow dan Inggris serta sekutu baratnya.



London mengecam ide penyelidikan bersama sebagai "sesat".



"Kami tidak akan menyetujui permintaan Rusia untuk melakukan penyelidikan bersama terhadap serangan di Salisbury karena Inggris -- didukung oleh banyak negara lain -- telah memperkirakan bahwa sangat mungkin negara Rusia bertanggung jawab atas serangan ini," kata ahli senjata kimia Inggris John Foggo, seperti dilansir AFP, Kamis 5 April 2018. Ia mengemukakan hal itu kepada dewan eksekutif yang mengatur OPCW.



Rusia telah menuduh Barat ingin memasang Tirai Besi baru. Seraya memperingatkan kembali soal isolasi Perang Dingin.



Bagi Washington, "memerangi ancaman yang tidak ada yang disebut Rusia telah menjadi kefiktifan nyata," kata kepala intelijen asing Naryshkin.





(FJR)