Inggris Konfirmasi Tiga Warganya Tewas di Grand Canyon

London: Kementerian Luar Negeri Inggris mengonfirmasi laporan ada tiga warganya yang tewas dalam kecelakaan helikopter di Grand Canyon, sebuah situs wisata ternama di Amerika Serikat.



Tiga warga Inggris lainnya dan seorang pilot terluka dalam kecelakaan ini, yang terjadi pada Sabtu 10 Februari sekitar pukul 17.20 waktu setempat.

"Kami menyediakan segala bentuk dukungan kepada keluarga enam turis Inggris yang terlibat dalam kecelakaan helikopter di Grand Canyon. Kami sedang berkoordinasi dengan otoritas AS," ujar juru bicara Kemenlu Inggris kepada AFP, Minggu 11 Februari 2018 malam.



Media lokal melaporkan helikopter jenis Eurocopter EC130, yang operatornya belum diketahui, terbang di Grand Canyon dalam sebuah tur wisata.



Francis Bradley, Kepala Kepolisian Hualapai Nation, menyebut helikopter itu jatuh di Grand Canyon West, yang terletak di negara bagian Arizona.



"Investigasi masih berjalan," tutur Bradley tanpa menyebutkan detail lain mengenai kemungkinan penyebab kecelakaan.



Allen Kenitzer dari Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) melaporkan bahwa helikopter itu mengalami "kerusakan substansial."



FAA dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS akan menginvestigasi kecelakaan ini.





(WIL)