Rusia Batalkan Perjanjian Keselamatan Udara Suriah dengan AS

Metrotvnews.com, Moskow: Rusia menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai "agresi terhadap negara berdaulat".

Kini, Rusia menyatakan mundur dari memorandum yang disetujui dengan AS mengenai keselamatan udara di Suriah.

Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov -- sesudah rapat dengan jajaran pejabat Rusia -- memberi respons retoris yang kuat atas serangan tersebut. Sementara pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia mengakhiri persetujuan soal upaya meminimalkan risiko peningkatan insiden.

Nota kesepahaman itu ditandatangani pada 2015, ketika Rusia mulai kampanye resmi militer untuk mendukung Assad. Di dalamnya, termasuk protokol keamanan umum agar dipatuhi awak pesawat, layaknya aturan penerbangan profesional. Serta sejumlah ketentuan khusus guna menghindari tabrakan dan konflik yang tidak diinginkan seperti penggunaan frekuensi komunikasi tertentu dan pembentukan jalur komunikasi di darat.

Juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, menyebut tindakan AS tanpa dipikirkan dan mempertanyakan komitmen AS untuk memerangi terorisme. Ia katakan bahwa sesaat sebelumnya serangan udara AS, "dijelaskan dengan tujuan memerangi terorisme, maka sekarang kita melihat aksi telanjang agresi terhadap kedaulatan Suriah."

Dia menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, sedangkan Kremlin meramalkan bahwa serangan AS itu cenderung akan serius merusak hubungan Moskow-Washington.

"Langkah Washington ini memberi pukulan signifikan bagi relasi Rusia-AS, yang sekarang disesali," kata Peskov kepada kantor berita Itar-Tass, seperti disitir Newsweek, Sabtu 8 April 2017.

Dia menambahkan bahwa Putin menganggap serangan AS sebuah pelanggaran norma-norma hukum internasional.

Senator Konstantin Kosachev, ketua komite parlemen urusan internasional di majelis tinggi Rusia menyesali: sementara Trump berbicara soal kerja sama dengan Rusia, terlihat sangat menyedihkan itu tidak mungkin terjadi sekarang.

Iran, yang pada 2015 bergabung sama Rusia mendukung rezim Assad, juga mengutuk serangan atas sekutunya.

"Iran mengecam keras setiap serangan unilateral seperti ini. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat teroris di Suriah, dan akan menyulitkan situasi di Suriah dan kawasan," kantor berita ISNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengatakan.

Di sisi lain, kekuatan regional seperti Arab Saudi, Turki, dan Israel serta sekutu AS, yaitu Inggris dan Australia, memuji-muji serangan, balasan atas serangan kimia Assad, awal pekan ini.





