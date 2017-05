Fransiskus Kritik AS yang Gunakan 'Ibu' untuk Nama Bom

Metrotvnews.com, Vatikan: Paus Fransiskus mengkritik militer Amerika Serikat yang menggunakan kata "ibu" untuk menamakan sebuah bom.



Pernyataan Fransiskus -- merujuk pada Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) yang merupakan bom terbesar milik AS -- dalam sebuah pidato di hadapan mahasiswa, hanya beberapa pekan sebelum dirinya dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump.

Menggunakan istilah yang lebih terkenal, MOAB dipelesetkan AS sebagai "Mother of All Bomb" atau "Ibu dari Segala Jenis Bom.""Saya merasa malu saat mendengar nama itu," kata Fransiskus, seperti dikutip Independent, Sabtu 6 Mei 2017."Seorang ibu adalah yang melahirkan kehidupan, tapi 'ibu' yang satu ini justru menimbulkan kematian. Kita menyebut alat itu sebagai 'ibu?' Apa-apaan itu?'" sambung dia. MOAB digunakan untuk kali pertama sebulan lalu untuk menggempur sejumlah goa kelompok militan Islamic State (ISIS) di distrik Achin, provinsi Nangarhar, Afghanistan.Meski baru digunakan kali pertama, MOAB sudah berada di deretan persenjataan AS selama satu dekade silam. Bom ini memiliki bobot lebih dari 10 kilogram dan memiliki radius ledakan hingga satu mil.Ini bukan kali pertama Fransiskus merasa terganggu oleh sesuatu terkait Trump. Keduanya berbeda pendapat dalam beragam isu, seperti dalam keimigrasian, perubahan iklim, dan perang sipil di Suriah.Trump akan datang ke Vatikan bulan ini dalam rangkaian tur Eropa, salah satu kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjabat presiden.(WIL)