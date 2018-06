Menlu Rusia ke Korut Bahas Persiapan Pertemuan Trump-Kim

Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dilaporkan akan mengunjungi Korea Utara (Korut) untuk bertemu Menlu Ri Yong-ho. Pertemuan keduanya untuk membahas persiapan pertemuan Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.



"Pada 31 Mei, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akan berkunjung ke Korea Utara," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

Laman Russia Today, Kamis 31 Mei 2018 melaporkan rencana lawatan dihadiri tak lama setelah Lavrov menghadiri sebuah forum di Moskow. Dia mengatakan denuklirisasi di Semenanjung Korea harus disertai mekanisme yang menjamin perdamaian di kawasan Asia.



Isu denuklirisasi selalu menjadi bahasan utama demi perdamaian di Semenanjung Korea. Isu ini pula yang dianggap sebagai ganjalan untuk KTT Trump dan Kim pada 12 Juni mendatang.



Namun, kini kedua negara tengah mematangkan persiapan pertemuan dua pemimpin mereka tersebut. Orang kepercayaan Kim Jong-un, yang juga mantan kepala mata-mata Korut, Kim Yong Chol sudah berada di New York.



Lawatan Kim Yong Chol ke New York untuk membahas mengenai denuklirisasi dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Isu itu juga akan dibahas Trump dan Kim di Singapura nanti.





Sementara itu, utusan Korut dan AS juga tengah melakukan pembicaraan di tempat KTT akan berlangsung, Singapura. Kedatangan mereka guna memastikan pertemuan dapat berjalan lancar.





(WAH)