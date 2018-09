Austria Ingin Indonesia Jadi Role Model Demokrasi di ASEAN

Jakarta: Anggota Parlemen Uni Eropa dari Austria Barbara Hsppel memuji sistem demokrasi dan politik luar negeri Indonesia. Karenanya, ia ingin ibu pertiwi menjadi role model demokrasi di kawasan ASEAN.



Hal tersebut disampaikannya usai Bilateral Meeting dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

"Austria mengharapkan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN bisa menjadi Role Model demokrasi di ASEAN, dan Indonesia tumbuh sebagai negara yang maju," ungkapnya dikutip dari dpr.go.id, Kamis 27 September 2019.



Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membicarakan peran parlemen Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Menurut Nurhayati, Austria kagum dengan peran aktif parlemen Indonesia dalam mewujudkan SDGs.



"Dia juga mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Pertemuan World Parliament of Sustainable for Development di Bali beberapa hari lalu. Dia bangga karena Indonesia sudah menjadi champion di dalam pencapaian Agenda 2030 ini," ungkapnya.



Lebih lanjut, anggota Parlemen Uni Eropa itu juga mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Indonesia Summit for Climate Change pada 2007 lalu dan meratifikasi Paris Agreement.



"Dia ingin menunjukkan apa yang juga sudah dilakukan Austria dalam rangka global komitmen ini (Agenda 2030)," pungkasnya.





