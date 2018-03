Inggris Minta Pemimpin Uni Eropa Lawan Ancaman Rusia

Brussels: Perdana Menteri Inggris Theresa May mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk berdiri bersama menghadapi ancaman Rusia yang diperkirakan muncul belakangan ini hingga masa mendatang.



Sejak terjerumusnya hubungan Inggris-Rusia dalam pembekuan mendalam oleh kasus racun gas saraf di Salisbury, Perdana Menteri Inggris hendak mengatakan bahwa Moskow mencemooh hukum internasional, menjadi ancaman terhadap dasar demokrasi di seluruh Eropa.



Tapi dia akan bersikukuh jika negara-negara Eropa berdiri bahu-membahu menghadapi agresi Rusia, maka 'dengan bersatu, kita akan berhasil'.



Komentarnya muncul sehari menyusul Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson meningkatkan perang kata-kata dengan Moskow. Ia menyiratkan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengharapkan dorongan propaganda dari Piala Dunia musim panas ini mirip dengan apa yang dikejar Hitler dalam Olimpiade Berlin 1936.



Ketika perang kata-kata terus berlanjut antara Moskow dan London, Kemenlu Rusia menggambarkan Johnson 'diracuni dengan kebencian dan ketidakprofesionalan.'



(Baca: Putin Ingin Inggris Minta Maaf jika tak Buktikan Kasus Skripal).

Berhadapan sesama pemimpin Uni Eropa di KTT Dewan Eropa di Brussels, May akan mengungkapkan penghargaannya atas solidaritas yang ditunjukkan oleh sekutu seluruh dunia. Mereka telah mendukung penilaian Inggris bahwa Rusia harus disalahkan atas percobaan pembunuhan Sergei dan Yulia Skripal lewat gas syaraf di Salisbury.



Meskipun upaya pembunuhan Skripal terjadi, seperti pembunuhan Alexander Litvinenko, di Inggris, jelas bahwa ancaman Rusia tidak menghormati perbatasan dan menempatkan semua negara Eropa dalam bahaya, katanya.



"Tantangan Rusia adalah tantangan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun yang akan datang," kata May.



"Sebagai negara demokrasi Eropa, Inggris akan berdiri bahu membahu dengan Uni Eropa dan dengan NATO untuk menghadapi ancaman ini bersama. Dengan bersatu, kita akan berhasil," serunya seperti dikutip ITV, Kamis 22 Maret 2018.



May akan menyambut pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Senin oleh 28 menteri luar negeri Uni Eropa. Isinya menyuarakan 'solidaritas yang tidak memenuhi syarat' dengan Inggris dan mendukung upaya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas serangan Salisbury ke pengadilan.



Tapi Downing Street menolak untuk mengatakan apakah akan mengajukan kekhawatiran atas surat kontroversial Jean-Claude Juncker yang memberi selamat kepada Putin terpilih kembali sebagai presiden. Ketua Komisi Eropa itu berpendapat terdapat 'hubungan positif' antara Uni Eropa dan Rusia.





(FJR)