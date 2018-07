Inggris Kirim 440 Pasukan non-Tempur ke Afghanistan

London: Inggris akan mengirim 440 personel lebih banyak pasukan non-tempur ke Afghanistan, Perdana Menteri Theresa May akan mengumumkan di KTT Nato Brussels.



Komitmen terhadap misi NATO di Afghanistan akan menambah jumlah total pasukan Inggris di negara itu menjadi 1.090 personel.



Sekitar setengah dari pasukan akan dikerahkan dari Garda Welsh pada Agustus dan sisanya akan menyusul pada Februari 2019.



"Mereka akan membantu menciptakan stabilitas dan keamanan yang layak dimiliki rakyat Afghanistan," kata PM Theresa May, seperti dilansir dari BBC, Rabu 11 Juli 2018.



Pada puncak perang, NATO memiliki lebih dari 130.000 pasukan dari 50 negara di Afghanistan. Inggris memiliki 9.500 personel dan 137 pangkalan di provinsi Helmand saja.



Pada bulan lalu, jumlah personel NATO mencapai 16.000 dari 39 negara, beroperasi terutama dari Kabul dan berfokus pada pelatihan serta membantu tentara dan polisi.



Menteri Pertahanan Gavin Williamson -- yang menulis kepada PM May merekomendasikan lebih banyak pasukan -- mengatakan "kapan pun panggilan itu datang, Inggris selalu menjadi yang pertama untuk meningkatkan dan mendukung rekan-mitra dan sekutu kami di seluruh dunia".



NATO meminta Inggris untuk mengerahkan lebih banyak pasukan setahun yang lalu. Pada September tahun silam, Amerika Serikat menambah 3.000 pasukan untuk mendukung pasukan Afghanistan.



Menjelang KTT, yang dimulai pada Rabu, presiden AS Donald Trump, mengecam sekutu NATO-nya karena gagal membelanjakan cukup dana untuk pertahanan.



"AS menghabiskan banyak waktu lebih lama daripada negara lain untuk melindungi mereka," kata Trump bercuit.





(FJR)