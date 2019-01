Rusia Sebut Keterlibatan AS Perparah Kondisi Venezuela

Moskow: Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, mengatakan bahwa skenario militer di Venezuela, yang sedang mengalami krisis politik yang mendalam, dapat menjadi bencana besar.



"Penggunaan kekuatan militer mungkin merupakan bencana besar," kata Ryabkov kepada CNN, Jumat, 25 Januari 2019.



Ryabkov menambahkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat memperparah situasi di Venezuela. Pihak Rusia mengharapkan AS tidak menggunakan isu di luar negeri seperti Venezuela dan Suriah, untuk mengalihkan perhatian publik dari penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung.



"Satu-satunya yang tersisa adalah berharap bahwa pemerintahan AS tidak akan mengejar usaha asing, misalnya, di Suriah atau Venezuela dalam upaya untuk mengubah opini publik dari setelah penutupan," kata Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat, melalui halaman resmi Facebook-nya.



Kedutaan juga mengecam Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang, dalam wawancaranya dengan The Laura Ingraham Show Kamis malam, menggunakan itu sebagai dalih untuk sekali lagi menyerang Rusia. Pompeo mengatakan bahwa pemerintahnya tidak pernah mati’ dan menyiratkan bahwa ada tidak ada demokrasi di negara Rusia, karena kalau tidak kadang-kadang akan ‘sedikit berantakan.’



"Sangat menyedihkan bahwa upaya Menteri Luar Negeri AS untuk menghibur para diplomatnya, yang dipaksa untuk memenuhi tugas mereka tanpa gaji, terbuai, seperti biasa, pada sebuah aspirasi untuk menyinggung Rusia, dalam kasus khusus ini, Vladimir Putin. Tampaknya tidak ada argumen yang masuk akal untuk bawahannya di gudang senjata Michael Pompeo,” kata kedutaan Rusia.



Mengenai Venezuela, Presiden Nicolas Maduro bersikeras tidak percepatan pemilu. Maduro menegaskan bahwa dia adalah presiden konstitusional negara itu dan menyebut pemimpin oposisi itu boneka yang dimanipulasi oleh Amerika Serikat.



Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay dan Peru telah mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara negara tersebut.





