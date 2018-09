Trump Sarankan Spanyol Bangun Tembok di Perbatasan Gurun Sahara

Madrid: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyarankan pemerintah Spanyol untuk membangun tembok di sepanjang Gurun Sahara. Saran ini diberikan untuk mengatasi krisis migrasi di Mediterania.



Saran yang diberikan Trump sama seperti kebijakan yang diambilnya untuk negaranya. Trump berencana membangun tembok sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko untuk menghalau para imigran yang masuk.

"Perbatasan Sahara tidak lebih besar dari perbatasan AS dengan Meksiko," ucap Trump, dilansir dari The Guardian, Kamis 20 September 2018.



Saran dari Trump dianggap oleh Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell sebagai cara untuk menepis pemikiran skeptis para diplomat Negeri Matador tersebut. Trump diduga sudah memberikan saran serupa saat Borrell menemani Raja Felipe dan Ratu Letizia ke Gedung Putih beberapa bulan lalu.



Spanyol menghadapi krisis migrasi sejak beberapa tahun lalu. Per tahun ini, sudah lebih dari 33.600 imigran tiba di sana lewat laut dan sebanyak 1.723 orang tewas saat berupaya mencapai negara itu.



Sementara itu, Gurun Sahara yang berbatasan dengan Spanyol membentang sejauh 4.827 kilometer. Sementara perbatasan AS dan Meksiko panjangnya sekitar 3.218 kilometer.





(WAH)