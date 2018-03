'Enchanting Sumatera' Pikat Wisman Eropa di Budapest

Budapest: Pemerintah Indonesia mulai menggenjot promosi pariwisata di negara-negara Eropa Tengah seperti Hongaria, Republik Ceko dan Slowakia. Promosi terus dilakukan walaupun negara–negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil.



Hal ini dilakukan karena masyarakat di negara ini sangat gemar melalukan kunjungan wisata ke negara asing, baik di kawasan Eropa maupun negara-negara eksotis dunia, termasuk Indonesia.

Melihat potensi ini, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Tour Operator Indonesia melaksanakan road show terpadu pameran pariwisata Indonesia di ketiga negara tersebut.



Road show dimulai dengan pameran pariwisata Utazas 2018 di Budapest pada tanggal 1-4 Maret 2018 serta Business Matching and Gathering di Bratislava dan Praha pada tanggal 5 Maret. Pameran ini dinilai sebagai langkah awal yang tepat sebagai salah satu upaya Indonesia mendorong peningkatan kunjungan wisman dari kawasan ke Indonesia.



"Kita buat road show pameran dan promosi pariwisata ke tiga negara," ujar Taufiq Lamsuhur, Pejabat Direktorat Eropa II, Kemenlu RI, dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Minggu 4 Maret 2018.





"Karena dengan menggabungkan kesempatan promosi di tiga negara, selain jangkauan promosi yang lebih besar, hal ini juga dapat menarik minat para travel operator Indonesia untuk ikut dalam program ini dan tentunya dapat menekan cost dalam jumlah yang cukup signifikan," tambahnya di sela-sela pembukaan Pameran Utazas 2018 di Budapest.



Selain tour operator, Pameran Utazas 2018 juga ikut diramaikan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si, yang dalam pidato pembukanya mengajak para pengunjung untuk mengunjungi Danau Toba dan melihat secara langsung kebudayaan di pulau Nias.



Sementara Tour Operator Indonesia yang mengisi paviliun Indonesia terdiri dari: Adventure Indonesia, Nusa Dua Tour and Travel, Dewi Wisata Tour and Travel Makassar, Ravelino Tours and Travel, Suarti Boutique Village Ubud, Ernitour dan Bali Online Travel.



Bagi para Tour Operator kegiatan yang diikuti memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjual paket-paket pariwisata ke Indonesia kepada para pengunjung pameran. Kegiatan ini juga sekaligus menjalin kerja sama antar para tour operator lokal untuk memasarkan paket-paket perjalanan unggulan.





Mengambil tema "Enchanting Sumatera," para travel operator tetap diberi kebebasan untuk menawarkan paket-paket wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Danau Toba dan Mandalika.



Setiap harinya, paviliun Indonesia menampilkan tarian nusantara pada sesi siang dan sesi sore disamping mempromosikan produk unggulan Indonesia, yaitu Indomie produksi di Serbia yang baru-baru ini masuk di pasar Hongaria. (KBRI Budapest)





