Rusia akan Balas Tindakan AS Usir Diplomat dari Washington

Moskow: Rusia akan merespons dengan sangat keras tindakan Amerika Serikat (AS) yang mengusir 60 diplomat mereka serta menutup Konsulat Jenderal Rusia di Seattle. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.



(Baca: AS Usir 60 Diplomat Rusia atas Kasus Skripal).



Meski demikian, Ryabkov mengatakan pihaknya masih sangat terbuka untuk pembicaraan strategis dengan Washington.



Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menegaskan pihaknya akan merespon dengan sangat keras langkah yang diambil oleh Amerika Serikat (AS). AS mendepak 60 diplomat Rusia dan menutup Konsulat Jenderal Rusia yang berada di Seattle.



"Moskow akan menanggapi dengan keras keputusan AS yang telah mengusir 60 diplomat Rusia. Meski demikian, kami masih terbuka untuk pembicaraan strategis dengan Washington," katanya, seperti dilansir dari laman The Guardian, Selasa 27 Maret 2018.



Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, AS dan sekutunya sudah dengan jelas memusuhi Moskow. Dia mengatakan pengusiran diplomat Rusia yang bertugas di negara mereka merupakan tindakan melawan Rusia.



Dia mencatat permintaan Rusia untuk informasi tentang penyelidikan dugaan serangan racun itu diabaikan London. Padahal, penyelidikan tersebut penting untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi di Salisbury pada 4 Maret lalu.



(Baca: Rusia Nilai Pengusiran Diplomat di AS Pukulan Serius).



Sejumlah negara sekutu Inggris, termasuk Amerika Serikat, telah mengusir para diplomat Rusia dari negara masing-masing. Pengusiran merupakan respons atas serangan terhadap eks mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Salisbury pada 4 Maret.



Inggris menuduh Rusia sebagai pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.





(FJR)