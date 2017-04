Inggris Desak Putin Berhenti Dukung Assad

Metrotvnews.com, Lucca: Rusia harus menghentikan dukungannya terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad, ucap Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pada Senin 10 April 2017, menjelang pertemuan G7 di Italia.



"Ini waktunya bagi (Presiden Rusia) Vladimir Putin untuk menghadapi kenyataan mengenai seorang tiran yang dia dukung," ucap Johnson, menurut keterangan Kemenlu Inggris, seperti dilansir AFP.

Johnson meminta Putin mengerti bahwa Assad adalah racun berbahaya bagi negaranya sendiri. "Dia meracuni warga Suriah dengan senjata yang sudah dilarang 100 tahun lalu, dan dia juga meracuni reputasi Rusia," sebut Johnson.Sabtu pekan kemarin, Johnson membatalkan jadwal kunjungannya ke Moskow karena terjadinya serangan kimia yang menewaskan 86 orang di Idlib pada 4 April 2017.Amerika Serikat (AS) meluncurkan 59 misil tomahawk dari dua kapal perang ke sebuah pangkalan udara Suriah. Peluncuran itu diperintahkan langsung Presiden Donald Trump yang geram usai melihat sejumlah foto anak-anak korban serangan kimia.Menlu dari negara Group of Seven akan bertemu di kota Lucca, Italia, hari ini. Sementara Menlu AS Rex Tillerson akan terbang ke Moskow pada Selasa besok."Sudah tidak diragukan lagi bahwa aksi AS ini adalah peristiwa signifikan di Suriah. Kita perlu meyakinkan Putin bahwa waktu untuk mendukung Assad telah berakhir," ungkap Johnson.Sebelumnya Kemenlu Rusia mengecam batalnya Johnson ke Moskow, dan mengatakan hal tersebut memperlihatkan Inggris "tidak memiliki pengaruh nyata terhadap masalah internasional."Suriah membantah telah melancarkan serangan kimia di kota Khan Sheikhun, Idlib. Rusia mengatakan kematian diakibatkan kebocoran gas dari sebuah gudang milik grup oposisi yang terkena serangan udara Suriah.Lebih dari 320 ribu orang tewas di Suriah sejak konflik meletus pada Maret 2011.(WIL)