Wali Kota London Tolak Gelar Karpet Merah untuk Trump

Metrotvnews.com, London: Wali Kota London Sadiq Khan kembali menegaskan kembali sikap oposisinya terhadap Presiden Amerika Serikat terkait kunjungan kenegaraan Donald Trump ke Inggris tahun depan.



“Kunjungan kenegaraan berbeda dengan kunjungan pada umumnya, dan ketika presiden AS memiliki sejumlah kebijakan yang dinilai bertentangan oleh masyarakat kami, maka kami tidak yakin akan mau menggelar karpet merah dalam sesi kunjungannya,” ucap Khan dalam sebuah wawancara dengan CNN, Senin 17 Juli 2017.

Pekan lalu, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kunjungan Trump ke Inggris akan ditunda hingga 2018. Penundaan disebabkan kekhawatiran akan terjadinya protes massa selama kunjungannya.Trump telah bertemu Perdana Menteri Inggris Theresa May di KTT G20 di Hamburg, Jerman. Ia mengungkapkan kepada awak media bahwa dirinya berencana mengunjungi London.PM May menawarkan Trump kunjungan kenegaraan, yang biasanya meliputi perjamuan bersama Ratu Inggris. Tawaran disampaikan PM May saat berkunjung ke Washington bulan Januari lalu, beberapa hari setelah pelantikan Trump.Khan, yang merupakan muslim pertama yang menjadi wali kota di negara Barat, tidak akan hadir dalam pertemuan dengan Trump, bahkan jika dirinya diberi kesempatan.Hubungan Khan dengan Trump menurun dikarenakan kebijakan AS yang menolak masuk warga dari beberapa negara mayoritas Muslim ke Negeri Paman Sam.Selain itu, pemicu lainnya adalah ucapan Khan usai serangan teror di London Bridge bulan lalu. Ketika itu, Khan meminta masyarakat London untuk tidak perlu terlalu mengkhawatirkan situasi saat ini. Trump mengecamnya.“Sedikitnya tujuh orang meninggal dan 48 lainnya luka-luka dalam serangan teror, sementara Wali Kota London justru mengatakan “tidak ada yang harus dikhawatirkan!” kicau Trump di laman Twitter-nya.Kesal, Khan menilai ucapan Trump sudah jalur. Trump membalas dengan mengatakan, "jawaban menyedihkan berasal dari Wali Kota London Sadiq Khan atas pernyataannya yang mengungkapkan 'tidak ada yang perlu dikhawatirkan.'Awal tahun ini, lebih dari 1,8 juta orang telah menandai petisi untuk menghalangi Trump mengunjungi Inggris karena khawatir akan membuat malu Ratu Elizabeth II.(WIL)