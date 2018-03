Fisikawan Inggris Stephen Hawking Meninggal

London: Fisikawan ternama asal Inggris, Stephen Hawking meninggal dunia. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh keluarga Hawking.



"Kami sungguh sedih bahwa ayah kami tercinta telah meninggal dunia hari ini," ucap anak-anak Hawking dalam sebuah pernyataan, dikutip dari BBC, Rabu, 14 Maret 2018.

"Dia seorang ilmuwan yang hebat dan pria luar biasa yang kinerja dan peninggalannya akan hidup untuk bertahun-tahun ke depan," lanjut pernyataan itu.



Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya kosmologi tersebut. Hawking meninggal dunia di usianya yang ke-76.



Hawking mengidap penyakit motor neuron sejak 1963. Meski menderita penyakit, Hawking tetap melanjutkan studinya di Universitas Cambridge dan menjadikannya sebagai salah satu fisikawan paling berpengaruh sejak masa Albert Einstein.



Hawking dikenal sebagai seorang fisikawan dan ahli kosmologi di dunia.



Kisah hidupnya sempat diangkat ke dalam film layar lebar 'The Theory of Everything' yang dibintangi Eddie Redmayne pada tahun 2014.









