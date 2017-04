Tillerson Bertemu Lavrov di Tengah Ketegangan atas Suriah

Metrotvnews.com, Moskow: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson memulai dialog dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rabu 12 April 2017, di tengah ketegangan atas serangan kimia dan peluncuran rudal Tomahawk di Suriah.



Tillerson mengatakan dirinya menginginkan "dialog yang sangat terbuka, terang-terangan dan apa adanya" dengan Lavrov. Ini merupakan kunjungan perdana pejabat tinggi AS ke Rusia sejak Donald Trump menjadi presiden.

"Pertemuan kami hari ini berlangsung dalam momen penting hubungan kedua negara, sehingga kami dapat mengklarifikasi area-area mana saja yang memiliki kesamaan," ujar Tillerson, seperti dikutip AFP."Saya juga ingin mengklarifikasi area-area yang memiliki perbedaan tajam (dengan Rusia), sehingga kami dapat memahami, mengapa perbedaan itu bisa muncul," sambung dia.Sementera Lavrov mengaku ingin memahami "maksud sesungguhnya" dari kedatangan Tillerson. Ia juga mengingatkan bahwa Moskow akan berusaha mencegah adanya serangan "ilegal" lanjutan dari AS di Suriah."Kunjungan Anda terjadi di waktu yang sangat tepat," kata Lavrov. Ia menganggap pertemuan ini sebagai kesempatan mengklarifikasi kemungkinan adanya kerja sama kedua negara dalam melawan terorisme.Meski ada harapan membaiknya hubungan antara AS dengan Rusia di bawah kepemimpinan Trump, dialog Tillerson dengan Lavrov kemungkinan didominasi perang kata-kata atas krisis Suriah, di mana 320 ribu orang meninggal dunia sejak konflik pertama kali meletus pada 2011.Sebelum pertemuan berlangsung, AS dan Rusia saling melempar retorika. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh musuh-musuh Presiden Bashar al-Assad sengaja merekayasa serangan kimia agar AS membombardir Suriah.Putin mengecam peluncuran 59 misil Tomahawk dan membantah bahwa Assad berada di balik serangan kimia di kota Khan Sheikhun yang menewaskan 87 orang."Mana buktinya bahwa pasukan Suriah menggunakan senjata kimia? Tidak ada. Yang ada adalah pelanggaran hukum internasional. Itu fakta yang sangat jelas," tegas Putin kepada saluran televisi Mir, merujuk pada aksi unilateral AS.(WIL)