Batin Pangeran Harry Sempat Kacau setelah Kematian Putri Diana

Metrotvnews.com, London: Pangeran Harry menderita "kekacauan total" sebelum akhirnya mencari bantuan profesional untuk mengobati dukanya atas kematian sang ibu, Putri Diana. Ia mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan, Senin 17 April 2017.



Berbicara kepada harian The Telegraph, pangeran 32 tahun mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun untuk melupakan kesedihannya setelah kematian Putri Diana pada 1997. Pada saat itu, usia Harry 12 tahun.

"Saya menolak untuk memikirkan ibu saya, karena apakah hal itu akan membantu? Itu hanya akan membuat Anda sedih. Itu tidak akan membawa dia hidup kembali," katanya, seperti disitat AFP, Senin 17 April 2017.Tidak sampai usia 28, ia kemudian mencari bantuan dokter setelah didorong banyak orang, termasuk "dukungan besar" dari kakaknya Pangeran William."20 tahun tidak memikirkan apapun tentang hal itu (Putri Diana), dan kemudian dua tahun dilanda kekacauan parah. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya," cetusnya.Meski Harry telah mengungkapkan kesedihannya di masa lalu, dia sensitif dengan sorotan media dan sangat jarang berbicara secara terbuka tentang pengalaman pribadinya.Putri Diana dan kekasihnya, Dodi Fayed, tewas dalam kecelakaan mobil di terowongan Paris pada 31 Agustus 1997 bersama sopir mereka asal Prancis, Henri Paul. Ketika itu, mereka mencoba melarikan diri dari kejaran para fotografer.Kematiannya memicu simpati global. Harry berjalan di belakang peti mati ibunya dalam upacara pemakaman yang disiarkan di seluruh dunia."Saya biasanya tidak tahu bagaimana kita (anggota kerajaan) bisa tetap waras (menghadapi tekanan). Saya tidak punya rahasia, saya mungkin sudah beberapa kali hampir putus asa," serunya.Pangeran William dan Harry bersama orangtuanya pada 1995. (Foto: AFP/Johnny Eggitt)Selama satu dekade di militer Inggris, Harry bertugas dua kali di Afghanistan dan melanjutkan kiprahnya dengan menemani para tentara di unit pemulihan, pengalaman yang diakuinya berdampak pada kesehatan personal."Anda menyingkirkan masalah pribadi Anda sendiri karena harus menghadapi apa yang ada di hadapan Anda," katanya kepada The Telegraph.Menggambarkan dirinya sebagai "sebuah masalah" saat melewati usia 20-an, Harry mengatakan selalu mencari pengobatan, dan itu ditemukannya dalam olahraga tinju."Semua orang mengatakan tinju baik untuk Anda dan benar-benar baik untuk melepaskan agresi dalam diri. Itu benar-benar menyelamatkan saya, karena saya ketika itu benar-benar ingin meninju seseorang," katanya.Pangeran William dan istrinya, Kate Middleton, berkampanye bersama Harry untuk mengakhiri stigma untuk masalah kesehatan mental via Heads Together, badan amal inisiatif mereka.Harry mengaku setelah dirinya mulai berbicara tentang perasaannya, ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah kelab besar. Harry mendorong orang lain untuk mulai membuka diri."Apa yang kita coba lakukan adalah membuat percakapan normal ke titik di mana orang bisa duduk santai dan minum kopi serta berkata, 'tahu tidak, saya baru saja melewati hari yang sangat buruk. Bolehkan saya memberitahu Anda mengenai hal itu?'" ungkap Harry.(WIL)