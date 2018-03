Rusia Siap Usir Diplomat Inggris

Moskow: Setelah Pemerintah Inggris mengusir 23 diplomat Rusia, kini Pemerintah Rusia pun mengancam akan melakukan hal serupa. Saling mengusir ini membuat hubungan diplomatik kedua negara memanas.



Inggris mengusir 23 diplomat Rusia itu menyusul dugaan keterlibatan Negeri Beruang Merah yang meracun seorang mantan mata-mata Rusia di Inggris. Sergei Skripal bersama puterinya tak berdaya setelah terpapar racun di Salisbury pada 4 Maret lalu.



Sementara, rencana untuk mengusir diplomat Inggris ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.



"Pengusiran terhadap diplomat Inggris sudah pasti akan terjadi," tegas Lavrov, kepada media di Rusia, seperti dikutip dari BBC, Kamis 15 Maret 2018.



Inggris sendiri lantang menuduh Rusia terlibat setelah pemerintahan Presiden Vladimir Putin menolak menjelaskan mengapa zat saraf buatan Rusia, bisa digunakan terhadap mantan mata-mata dan putrinya di Negeri Ratu Elizabeth.



Rusia menolak tegas tuduhan itu. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan menyebut tuduhan dari Perdana Menteri Inggris Theresa May itu sebagai tuduhan gila.



Bagi Rusia, tuduhan Inggris tersebut sangat tidak bertanggungjawab dan tidak disertai bukti kuat.



Gedung Putih juga mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah AS memberikan dukungan kepada Inggris 'berdiri dalam solidaritas dengan sekutu terdekatnya'.



Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika berpihak tegas kepada Inggris, menolak klaim Moskow bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan terhadap Sergei Skripal dan putrinya.





