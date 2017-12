Erdogan dan Macron akan Dorong AS Batalkan Pemindahan Kedubes

Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis sepakat akan mendesak Presiden Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali rencana memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.



Rabu 6 Desember, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, namun menunda pemindahan kedubes hingga enam bulan ke depan. Jika benar-benar dipindahkan, maka AS akan secara resmi mengakui status Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel.

Menurut keterangan kantor kepresidenan Turki di Ankara, seperti dilansir The New Arab, Sabtu 9 Desember 2017, Erdogan dan Macron berbicara via sambungan telepon. Mereka berbagi kekhawatiran mengenai keputusan berbahaya Trump yang berpotensi menggoyang stabilitas kawasan.



Kedua pemimpin sepakat meluncurkan upaya gabungan untuk meyakinkan Trump untuk memikirkan kembali rencana pemindahan kedubes.



Erdogan adalah satu satu kritikus terkeras terhadap isu Yerusalem.Pekan lalu ia mengancam Turki "dapat saja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Israel."



Sementara Macron "menyayangkan" keputusan terbaru Trump, yang dinilainya "melanggar hukum internasional dan resolusi DK PBB."



"Status Yerusalem menyangkut keamanan internasional yang melibatkan komunitas global. Status Yerusalem harus ditentukan oleh warga Israel dan Palestina dalam kerangka negosiasi di bawah pengawasan PBB," tambha dia.



Macron telah menjalin hubungan dekat dengan Trump. Ia dilaporkan telah menghubungi Trump pekan ini dalam upaya merayunya membatalkan rencana terkait Yerusalem.



Sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, unjuk rasa terjadi di sejumlah tempat di dunia. Di Gaza dan sekitarnya, empat orang tewas dalam bentrokan antara warga serta pejuang Palestina dengan petugas keamanan Israel.



Unjuk rasa juga terjadi di Yordania, Inggris, Prancis, Malaysia, Turki, Indonesia dan lainnya.









(WIL)