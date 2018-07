Jeremy Hunt Gantikan Boris Johnson Sebagai Menlu Inggris

London: Jeremy Hunt ditunjuk menggantikan Boris Johnson sebagai menteri luar negeri Inggris. Penunjukkan Hunt dilakukan usai Johnson mengundurkan diri kemarin, Senin 9 Juli 2018.



Dilansir dari laman The Independent, Selasa 10 Juli 2018, Hunt yang menjabat sebagai menteri kesehatan dipanggil ke Downing Street. Sementara itu, Matt Hancock ditunjuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hunt.

Mantan Jaksa Agung Jeremy Wright juga ditunjuk menggantikan Hancock di Kementerian Digital, Budaya, Media dan Olahraga.



Boris Johnson mengundurkan diri sebagai menlu Inggris karena tidak sepakat dengan keputusan Perdana Menteri Theresa May untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) secara halus.



"Sore ini, perdana menteri menerima pengunduran diri Boris Johnson sebagai menteri luar negeri. Penggantinya akan diumumkan segera. Perdana Menteri berterima kasih kepada Boris atas karyanya," ucap juru bicara Downing Street, kemarin.



Pengunduran dirinya mengikuti Sekretaris Brexit David Davis dan wakilnya Steve Baker.



Kepergian Johnson akan memperdalam krisis di sekitar May. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan PM Inggris itu menghadapi mosi tidak percaya.



Banyak pendukungnya yang percaya May bisa berhasil, namun jika gagal, Johnson berpotensi menggantikannya sebagai perdana menteri.





(DMR)