Dubes RI untuk Hongaria Raih "Certificate of Merit"

Metrotvnews.com, Budapest: Ada yang istimewa dari pelaksanaan Indonesia - Hungary Rectors Conference yang dilaksanakan Budapest Business School (BBS) Selasa 16 Mei 2017.



Partisipan asal Indonesia yang terdiri dari sekitar 19 Pimpinan Perguruan Tinggi swasta Indonesia -- yang tergabung dalam APTISI serta wakil-wakil lainnya -- beberapa kali terdengar bertepuk tangan meriah.

Riuh tepuk tangan ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Hongaria, Y.M Wening Esthyprobo, yang saat itu menyampaikan sambutan yang membangkitkan semangat nasionalisme.Tepuk tangan penuh kebanggaan juga menggema saat Andras Jancsik, Wakil Rektor BBS, menyampaikan Piagam Penghargaan "Certificate of Merit" kepada Dubes Wening yang dinilai senantiasa mendukung dan mendorong serta memajukan kerja sama, tidak saja di bidang pendidikan, namun juga sosial budaya antara Budapest Business School of Applied Science (BBS) dengan berbagai universitas di Indonesia.Atas jasa Dubes Wening, BBS saat ini mampu mendukung penyelenggaraan Kursus Bahasa Indonesia dalam kurikulum BBS. Ia juga menebarkan kegemaran menikmati dan menghidangkan Nasi Goreng a la Indonesia kepada mahasiswa Fakultas Perdagangan, Katering dan Pariwisata di BBS.Dubes Wening juga bermimpi kelak, hidangan Nasi Goreng a la Indonesia termasuk dalam daftar Menu Alumni Cafetaria milik BBS University.Dedikasi, semangat yang dibarengi langkah-langkah innovasi dalam meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut rupanya diamati dan dihargai Rektor BBS dan jajarannya. Alhasil Certificate of Merit BBS pun diberikan kepada Dubes Wening.Dubes Wening dinilai mampu memajukan kerja sama BBS dengan RI. (Foto: KBRI Budapest)Pada hakekatnya, pemberian penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap upaya dan perjuangan Dubes Wening dalam memajukan kerja sama pendidikan kedua negara sepanjang penugasannya di Budapest, Hongaria.BBS menilai prestasi Dubes Wening dilihat dari kemajuan kerja sama antara BBS dan berbagai universitas di Indonesia, baik melalui pertukaran pelajar, pertukaran dosen maupun publikasi karya ilmiah serta riset bersama. Tahun lalu, BBS telah membentuk studi khusus untuk wilayah Asia dan dukungan dari Indonesia sangatlah berharga dalam mendorong suksesnya program tersebut."Kerja sama di bidang pendidikan tinggi selalu menjadi salah satu prioritas utama dari fokus kegiatan KBRI Budapest. Kita akan selalu membantu dan selalu siap dalam hal menjembatani kerja sama pendidikan tinggi kedua negara, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karenanya KBRI siap menjadi a place to go to," ujar Dubes Wening, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com."Merupakan kebanggaan bagi saya bahwa apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ternyata di apresiasi oleh counterparts kita", pungkasnya sambil tersenyum.BBS University memang sudah sejak beberapa tahun terakhir menjadi mitra KBRI dalam hal pengembangan pendidikan tinggi antara RI - Hongaria. Tercatat telah tiga kali BBS menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia - Hongaria Rectors Conference (tahun 2012, 2015 dan 2017).Di bawah kepemimpinan Dubes Wening, kerja sama antara KBRI dan BBS semakin diperkaya dengan kelas Bahasa Indonesia yang tenaga pengajarnya berasal dari KBRI. Cooking demo juga salah satu jurus promosi Indonesia yang dilancarkan Dubes Wening serta pengajaran makanan khas Indonesia di jurusan kuliner BBS.(WIL)