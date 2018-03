Putra Mahkota Arab Saudi Dijadwalkan ke AS Bulan Ini

Riyadh: Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada 19-22 Maret mendatang, untuk pertama kalinya sebagai pewaris takhta kerajaan.



Kunjungan Pangeran Mohammed diperkirakan membalas kunjungan Presiden AS Donald Trump yang menyambangi Arab Saudi tahun lalu, beberapa pekan setelah ia menjabat.

Dikutip The New Arab, Kamis 1 Maret 2018, Pangeran Mohammed yang dinobatkan sebagai pewaris pada Juni 2017 lalu, juga dijadwalkan akan menunjungi Prancis dalam pekan depan.



Kendati demikian, sumber Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini enggan membeberkan rencana perjalanan pangeran.



Hubungan Arab Saudi dan AS kini semakin berkembang di bawah pemerintahan Trump, dengan tetap keras terhadap Iran dan lembut di bidang penjualan senjata.



Arab Saudi dikabarkan sepakat untuk membeli senjata senilai USD7 miliar dari perusahaan pertahanan Amerika, akhir tahun lalu.



Negara Serambi Mekkah tersebut membeli amunisi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AS, seperti Raytheon Co dan Boeing Co.



Pembelian senjata ini tentu akan dilibatkan dalam tuduhan internasional kepada Arab Saudi dalam perang yang tak berkesudahan di Yaman.







(FJR)