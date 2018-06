Puncak Pertemuan Trump-Kim Dimulai Pagi Ini

Singapura: Pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un akan dimulai hari ini, Selasa, 12 Juni 2018. Pertemuan akan digelar di Hotel Capella Singapura pada pukul 09.00 waktu Singapura atau 08.00 waktu Indonesia.



Dari informasi yang diterima Medcom.id, rombongan Presiden Trump dan Kim akan mulai jalan dari hotel tempat masing-masing menginap pada pukul 08.00 waktu Singapura. Trump menginap di Hotel Shangri-La, sementara Kim di Hotel St. Regis.

Keduanya dijadwalkan bertemu pada pukul 09.00 waktu Singapura. Jabat tangan keduanya sangat dinantikan para awak media yang sudah berada di Singapura sejak akhir pekan kemarin.



Pukul 09.15, keduanya dijadwalkan akan melakukan pertemuan empat mata dengan hanya ditemani penerjemah. Sementara pertemuan didampingi delegasi akan dilakukan pukul 10.00.



Kedua pemimpin negara ini akan duduk bersama untuk makan siang. Pertemuan diprediksi selesai pada akhir makan siang tersebut.



Ada lima isu kunci yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, yang paling utama adalah denuklirisasi. AS ingin Korut melakukan denuklirisasi sebagaimana janji Pyongyang untuk Semenanjung Korea.



Sementara itu, isu lainnya adalah menghentikan perang Korea, normalisasi hubungan diplomatik AS-Korut, hak asasi manusia dan keamanan.



Isu keamanan adalah prioritas Korut dalam pertemuan ini. Kim menginginkan, jika program nuklir mereka dihentikan, AS mau menjamin keamanan, yang akan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan politik di Pyongyang.



Kim Jong-un dilaporkan akan meninggalkan Singapura pukul 14.00 waktu setempat. Namun, jika pertemuan diperpanjang, dia akan menunda penerbangannya tersebut.



Sementara Trump akan mengadakan jumpa pers dengan awak media di Gedung Putih usai pertemuan. Dia akan meninggalkan Singapura pukul 19.00 waktu Singapura menggunakan pesawat kepresidenan AS di Pangkalan Udara Paya Lebar.





