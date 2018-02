AS Klaim Bunuh 100 Pasukan Pemerintah Suriah

Washington: Amerika Serikat (AS) mengklaim telah menewaskan setidaknya 100 pejuang pro-rezim Suriah. Serangan awal ini dilakukan oleh pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad terlebih dahulu.



Bentrokan tersebut terjadi karena ketegangan yang meningkat antara Washington dan Damaskus disebabkan oleh dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim Suriah.

Serangan awal ditujukan kepada instalasi minyak dan gas utama di beberapa bagian di Provinsi Deir Ezzor yang dikendalikan oleh pasukan Kurdi sokongan AS.



Sementara itu, pesawat tempur Suriah menghujani bom di empat hari berturut-turut di daerah kantong militan di Ghouta Timur.



"Penasihat koalisi AS sempat ada di daerah yang diserang oleh pasukan pro pemerintah di Deir Ezzor," kata Komando Pusat AS, dikutip dari AFP, Kamis 8 Februari 2018.



"Kami memperkirakan lebih dari 100 pasukan pro rezim Suriah terbunuh saat bentrokan ini," lanjut pernyataan tersebut.



Ghouta Timur adalah satu dari beberapa zona yang disebut de-eskalasi yang disepakati tahun lalu oleh tiga pemain utara luar yaitu Turki, Iran dan Rusia.







(DMR)