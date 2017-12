Pedemo di Sejumlah Negara Ramai-Ramai Kecam Trump

London: Ribuan warga London berkumpul di Lapangan Grosvenor pada Jumat 8 Desember 2017 malam waktu setempat untuk memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.



Keputusan tersebut dinilai merusak proses perdamaian konflik Palestina dengan Israel.

"Ini keputusan sepihak, langkah ilegal dan menerobos hak warga Palestina," tegas Leanne Mohamad, seorang aktivis dan mahasiswa di London, di tengah kerumunan massa di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat.



Aktivis, tokoh agama dan warga biasa turun ke jalanan kota London untuk mengecam langkah Trump. Mereka menilai status Yerusalem seharusnya ditentukan dari kompromi antara Palestina dengan Israel.



Yerusalem adalah inti dari konflik berkepanjangan antara Palestina dengan Israel. Kedua kubu sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka.



"Trump seorang diri di satu sisi, sementara seluruh dunia di sisi lainnya," ujar Habib Jann, seorang pendemo di London. "Dunia ini membutuhkan perdamaian," lanjut dia.



Unjuk rasa serupa terjadi di sejumlah negara. Di Yordania, ratusan pendemo meneriakkan "Yerusalem adalah Arab" dan "Amerika adalah kepala dari seekor ular."





Unjuk rasa di Amman, Yordania. (Foto: AFP)



Di kota Peshawar, Pakistan, lebih dari 200 pendemo beramai-ramai meneriakkan slogan anti-Amerika. Mereka membakar bendera AS dan boneka mirip Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.



Pembakaran boneka Trump juga dilakukan ratusan pedemo di depan gedung Kedubes AS di Kuala Lumpur, Malaysia.



Kedubes AS di Jakarta juga tak luput dari protes, dihadiri ratusan pedemo yang mengibarkan bendera Palestina.





Unjuk rasa di depan Kedubes AS di Jakarta. (Foto: Antara)









