Tunangan Jurnalis Arab Saudi Minta Bantuan ke Trump

Istanbul: Tunangan dari wartawan Arab Saudi yang hilang, Jamal Khashoggi, meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendorong Arab Saudi mengatakan apa yang sebenarnya terjadi.



Hatice Cengiz menuliskan permintaannya tersebut di sebuah kolom opini The Washington Post, media tempat Khashoggi bekerja.

"Saya percaya dengan kemampuan pejabat pemerintahan Turki. Tetapi saya meminta bantuan Presiden Trump dan Ibu Negara Melania untuk membantu mendesak Arab Saudi menjelaskan kejadian ini," tulis Cengiz, dikutip dari AFP, Rabu 10 Oktober 2018.



Baca: Wartawan Arab Saudi Pengkritik Pemerintah Hilang di Turki



"Saya juga mendesak Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk bisa bekerja sama dengan Turki untuk menemukan tunangan saya," lanjut dia.



Khashoggi sendiri telah benar-benar meninggalkan Arab Saudi pada September tahun lalu dan tinggal di pengasingan di AS, di mana ia mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara AS.



Khashoggi memang terkenal sebagai wartawan yang kerap mengkritik pemerintahan Arab Saudi. Di kolom opini The Post, ia beberapa kali menulis kritikan soal kebijakan Pangeran Mohammed bin Salman.



Baca: Erdogan Desak Riyadh Hadirkan Bukti CCTV Khashoggi



Ia menghilang pada 2 Oktober 2018 kemarin setelah masuk ke Konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus sejumlah dokumen, sementara Cengiz menunggu di luar.



Setelah cukup lama menunggu, Cengiz tak lagi melihat Khashoggi keluar dari gedung konsulat dan dirinya langsung melapor ke otoritas Turki.







(FJR)