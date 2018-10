Turki Ubah Nama Jalan Kedubes AS

Ankara: Pemerintah Turki sepakat mengganti nama jalan yang melewati lokasi pembangunan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nama jalan yang akan digunakan adalah Malcolm X, seorang aktivis hak-hak rakyat sipil asal Negeri Paman Sam.



Disitir dari kantor berita Newsweek, Minggu 14 Oktober 2018, Majelis Pemerintah Kota Ankara secara bulat menyepakati penggantian nama jalan tersebut, untuk menghormati Malcolm X yang merupakan seorang Muslim kulit hitam. Dia dibunuh oleh sekelompok orang di New York City pada Februari 1965.

Selama ini biasanya Turki mengganti nama jalan untuk menyuarakan pernyataan tertentu di dunia politik domestik maupun internasional. Saluran televisi Haberturk TV menyebut perintah penggantian nama disampaikan langsung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Majelis Pemkot Ankara.



Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, menuliskan mengenai penggantian nama jalan ini via akun Twitter. Saat ini, gedung baru Kedubes AS sedang dibangun di sebuah area di Ankara.



Erdogan bertemu dua putri Malcolm X, Qubilah Shabazz dan Ilyasah Shabazz, bulan lalu di New York. Kala itu, Erdogan datang ke AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Kedua putri Erdogan menilai Erdogan "merepresentasikan" warisan ayah mereka. "Saya merasa terhormat dapat bertemu pemimpin seperti itu, terutama atas nama kehormatan manusia, kasih sayang dan keadilan sosial," tutur Shabbaz kepada koresponden media Anadolu Agency bulan lalu.



Ini bukan kali pertama Turki mengubah nama jalan sebagai langkah politik. Dua tahun lalu, Erdogan memerintahkan papan nama Donald Trump diturunkan dari sekitar gedung Trump Tower di Istanbul.



Perintah dikeluarkan Erdogan usai Trump mengusulkan melarang Muslim dari sejumlah negara untuk masuk ke AS. Bulan lalu, Majelis Pemkot Ankara sepakat menyingkirkan nama Trump dari sebuah underpass yang menuju deretan hotel milik presiden AS itu.





