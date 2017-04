Selandia Baru Dilanda Banjir "Sekali dalam 500 Tahun"

Metrotvnews.com, Wellington: Bencana banjir "sekali dalam 500 tahun" melanda sebagian besar pantai timur Selandia Baru, Kamis 6 April 2017, di kala sisa Topan Debbie menyapu kawasan timur Negeri Kiwi setelah memporak-porandakan sebagian besar Australia.



Keadaan darurat telah dinyatakan di berbagai daerah di North Island, sesudah sungai-sungai meluap akibat guyuran hujan deras dan tiupan angin kencang sejak dua hari terakhir.

Ribuan orang sudah dievakuasi ke Bay of Plenty, pantai timur North Island. Pusat-pusat penampungan didirikan kepada mereka yang rumahnya sekarang tenggelam.Di kota Edgecumbe, salah satu wilayah terparah terkena becana, air banjir berwarna coklat mencapai ketinggian hingga dua meter. Hal tersebut terjadi setelah sungai Rangitaiki jebol pada Kamis pagi.Wali Kota Whakatane, Tony Bonne, mengatakan kepada Radio New Zealand bahwa banjir ini bencana yang terjadi "sekali dalam 500 tahun.""Bahaya datang dari volume besar air yang meluap di sungai. Kami sangat khawatir akan kota Edgecumbe,” katanya, seperti disitir Guardian, Kamis 6 April 2017.Sejumlah traktor, truk pertanian, dan kapal cepat sedang digunakan demi mengevakuasi 2.000 warga dari kota yang dilanda banjir. Manakala air banjir naik begitu cepat, kendaraan yang normal tidak mampu masuk atau keluar dari terpaan.Korban banjir di Edgecumbe. (Foto: Tautini Hahipene)Deeana Tubb mengatakan kepada New Zealand Herald, banjir di Edgecumbe sudah mencapai ketinggian satu meter."Saya pergi menyusuri sisi kanan melewati kepungan air di Matata -- tidak ada yang menghentikan saya untuk mengambil bayi saya," kata Tubb. "Ketika sampai di rumah, air sudah setinggi pinggang. Saya berhasil menyelamatkan beberapa dokumen berharga dari rumahku dan bertemu orang lain, lalu kami menuju ke Awakeri.”"Sekarang, sepertinya kita akan kehilangan segalanya," gumam Tubb getir.Pasukan Pertahanan Selandia Baru dan Palang Merah telah dikerahkan untuk memberi bantuan dan mendampingi jajaran pemerintah daerah, yang telah bekerja non-stop selama berhari-hari. Mereka menaruh karung-karung pasir untuk menghalangi air memasuki properti dan infrastruktur utama, sambil membersihkan puing-puing dari jalan guna membuka jalan bagi kendaraan darurat.Banyak penerbangan dari Wellington, Auckland, dan wilayah di pusat-pusat North Island juga telah tertunda atau dialihkan karena kondisi cuaca. Para calon penumpang telantar terkapar di bandara sebab gagal menemukan akomodasi di kota.(WIL)