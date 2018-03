AS Klaim Bunuh 300 Tentara Bayaran Rusia di Suriah

Washington: Seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi bahwa pasukannya telah membunuh ratusan tentara bayaran Rusia selama serangan udara berlangsung di Suriah.



“Sekitar 300 pejuang pro-rezim Suriah diperkirakan tewas dalam pengeboman Amerika,” kata Brigadir Jenderal Jonathan Braga, seperti dikutip dari Independent, Jumat 23 Maret 2018.

Serangan ini, ujar dia, sebagai tanggapan atas serangan mendadak terhadap pangkalan AS di kawasan Deir Ezzor bulan lalu.



“AS meluncurkan tembakan artileri dan serangan udara ke pasukan Rusia setelah diserang pada 7 Februari lalu,” ungkap dia.



Braga menduga, sebelumnya Rusia telah membunuh banyak tentara Amerika dengan tembakan artileri dan serangan udaranya. Itulah mengapa AS terus memperkuat pertahanan di kawasan tersebut.



Braga menyebutkan, tentara bayaran Rusia tersebut diperkirakan bekerja kepada sebuah perusahaan kontraktor yang juga dibiayai Pemerintah Rusia. Namun, Moskow menyangkal tuduhan tersebut.



“Saya prihatin dengan konflik ini. Bentrokan tersebut juga merupakan yang paling mematikan antara AS dan Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin,” tuturnya.



Sementara itu, Kremlin bersikukuh bahwa tentaranya tak terlibat dalam penyerangan markas AS di Deir Ezzor. Awalnya, Rusia juga mengatakan tak memiliki data soal tentara bayaran yang disebutkan AS.









(WAH)