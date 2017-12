Wikipedia Ubah Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Jakarta: Situs Wikipedia.org mengubah nama Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal sebelumnya Wikipedia.org masih mencantumkan ibu kota Israel dengan nama Tel Aviv.



Melansir Wikipedia.org, Senin, 11 Desember 2017, perubahan nama Yerusalem sebagai ibu kota Israel terlihat jelas diubah pada Sabtu, 10 Desember 2017 pada pukul 17.06 waktu setempat.



Penduduk di Israel banyak datang dari etnik Yahudi, yakni mencapai 74,7 persen dari total keseluruhan masyarakat yang ada di sana. Etnik Arab sebanyak 20,8 persen, dan sisanya 4,5 persen dari etnik lain.



Wikipedia adalah suatu ensiklopedia online yang bebas disunting oleh siapa saja. Pendiri Wikipedia Jimmy Wales pernah menggambarkan, bahwa Wikipedia sebagai sebuah usaha untuk menciptakan dan menyebarkan sebuah ensiklopedia bebas dalam berbagai bahasa berkualitas tinggi kepada setiap orang di planet ini dalam bahasa mereka masing-masing. Wikipedia hadir untuk membawa pengetahuan bagi orang yang memerlukannya.



Wikipedia dimiliki oleh sebuah organisasi nirlaba yang bernama Yayasan Wikimedia yang juga mengatur jalannya proyek-proyek Wikimedia lainnya seperti Wiktionary (sebuah kamus wiki), Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, dan lain-lain. Yayasan Wikimedia adalah pemilik nama-nama domain tersebut.



Wikimedia Foundation Inc. atau Yayasan Wikimedia adalah organisasi pusat dari Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity serta proyek-proyek kolaboratif Meta-Wiki. Wikimedia merupakan organisasi nirlaba yang berada di bawah undang-undang Florida, Amerika Serikat.



Keberadaannya secara resmi dicanangkan oleh CEO Bomis dan salah satu pendiri Wikipedia, Jimbo Wales pada tanggal 30 Juni 2003. Nama 'Wikimedia' ditetapkan oleh Sheldon Rampton dalam posting milis WikiEN-l pada bulan Maret 2003. Kemudian nama domain wikimedia.org dan wikimediafoundation.org didapatkan untuk yayasan Wikipedia oleh seorang kontributor, Daniel Mayer.



Tujuan yayasan ini adalah mendukung perkembangan pengetahuan bebas, proyek-proyek berdasarkan, WikiWiki dan menyediakan isi daripada proyek ini kepada khalayak ramai secara bebas dan gratis, tanpa iklan.



Belum lama ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017, pukul 13.00 waktu setempat.



Trump mengumumkan rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan prosesnya segera dimulai. Belakangan Trump menunda pemindahan tersebut.



"Hari ini akhirnya kami menyadari hal yang nyata. Bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih dari sekadar pengakuan akan kenyataan dan tepat dilakukan," kata Trump di Gedung Putih.



Keputusan Trump berbanding terbalik dengan kebijakan luar negeri AS yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum konflik Israel-Palestina dapat diselesaikan.



Terkait keputusan Trump ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengapresiasi penuh dan mengajak negara-negara lain untuk mengikuti jejak AS.



(DHI)