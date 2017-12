Putin akan Kunjungi Turki untuk Diskusikan Isu Yerusalem

Ankara: Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan berkunjung ke Turki pada Senin pekan depan untuk mendiskusikan beragam isu, termasuk mengenai Yerusalem yang sedang hangat dibicarakan saat ini.



Menurut keterangan kantor kepresidenan Turki, seperti dikutip kantor berita ABNA, Putin juga akan mediskusikan masalah Suriah dan hubungan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

"Keputusan (Presiden Amerika Serikat Donald) Trump mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, situasi terkini di Suriah dan sekitarnya serta isu bilateral akan mendominasi pertemuan kedua pemimpin," ungkap kantor kepresidenan di Ankara.



Kamis kemarin, Putin dan Erdogan berbicara via telepon mengenai langkah terbaru AS. Keduanya sama-sama menilai keputusan Trump tersebut dapat berimbas buruk pada perdamaian dan stabilitas di kawasan.



Putin mengatakan kepada Erdogan bahwa dia akan membawa isu Yerusalem ini di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Sementara itu 14 dari 15 anggota DK PBB memberikan penolakan keras terhadap sikap AS. AS sendiri menjadi satu dari lima anggota tetap DK PBB, sementara 10 lainnya adalah anggota tidak tetap.



Penolakan ini diutarakan oleh DK PBB dalam pertemuan yang mereka lakukan pada 8 Desember 2017, waktu New York, AS. Di akhir sesi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan terima kasihnya atas dukungan dari 14 anggota DK PBB.









(WIL)