Trump Yakin Pemimpin G7 akan Sepakati Pernyataan Gabungan

Quebec: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini para pemimpin Group of Seven atau G7 akan menyepakati pernyataan gabungan di akhir pertemuan mereka di Kanada.



Pernyataan disampaikan usai dirinya berbicang-bincang dengan tuan rumah dari KTT G7 kali ini: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

"Saya rasa kami akan menyepakati sebuah pernyataan gabungan," ujar Trump, seperti dilansir dari AFP, Jumat 8 Juni 2018.



Berbanding terbalik dari optimisme Trump, sejumlah peserta G7 memprediksi AS kemungkinan tidak akan menyepakati adanya komunike di akhir pertemuan.



Hal tersebut diakibatkan perselisihan antara AS dengan beberapa negara lain terkait tarif perdagangan komoditas besi dan aluminium.



Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan G7 di Kanada berjalan baik. Ia juga telah berbicara dengan Trump dengan fokus mengenai masalah tarif AS.



"Diskusi berjalan sangat terbuka petang ini. Kami selalu berdiskusi seperti ini. Mengenai perdagangan, ada satu titik kritis, satu cara untuk maju bersama-," ungkap Macron, yang berbicara dalam Bahasa Inggris.



Trump sempat bersitegang dengan Macron via Twitter menjelang konferensi G7 di Kanada. Namun saat bertemu, ia melontarkan kata-kata hangat terkait Macron.



"Kami memiliki hubungan yang sangat baik, sangat spesial," sebut Trump, yang baru-baru ini menjamu Macron di Washington.





(WIL)