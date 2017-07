Ratusan Warga Palestina Terluka saat Bentrok dengan Polisi Israel

Metrotvnews.com, Yerusalem: Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga Palestina yang selesai melakukan Salat Jumat di Yerusalem. Bentrokan pun terjadi.

Salat Jumat dilakukan warga Palestina di Yerusalem Timur, di hampir seluruh jalanan. Ini adalah bentuk protes terhadap pembatasan akses masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa.







Warga Palestina berupaya dibubarkan oleh pasukan Israel (Foto: Nico Adam). Konsentrasi massa berada di luar kompleks Masjid Al-Aqsa. Bentrok terjadi usai Salat Jumat berakhir pada 21 Juli.Warga Palestina berupaya dibubarkan oleh pasukan Israel (Foto: Nico Adam).

Seorang arkeolog Palestina yang berdomisili di Kota Tua Yerusalem, bernama Muhammad (nama sengaja disamarkan oleh pihak KBRI Amman atas alasan keamanan), menggambarkan kondisi bentrok yang saat ini sedang berlangsung. Alumni program Kerja Sama Teknik (KST) Kementerian Luar Negeri RI itu menyebutkan berbagai penangkapan terjadi di Yerusalem oleh pihak Israel.

"Ratusan orang terluka setelah Salat Jumat. Israel mencoba menghentikan salat di seluruh jalanan Yerusalem," ujar Muhammad, dalam rekaman suara yang diterima Metrotvnews.com, melalui staf KBRI Ammann, Jumat 21 Juli 2017.

"Seluruh jalanan jadi masjid. Warga Muslim ada dimana-mana dan warga Kristen berada di antara mereka, memberikan perlindungan menolak insiden," imbuhnya.

Sementara kantor berita Iran, FNA, menyebutkan bahwa beberapa orang yang terluka berada dalam kondisi luka parah. Setidaknya satu orang harus menjalani operasi.

Sebelumnya, polisi Israel mengeluarkan larangan bagi pria Muslim berusia di bawah 50 tahun untuk melakukan Salat Jumat di kompleks Masjid Al Aqsa, di Yerusalem.

Para pemuka agama Palestina menyerukan protes massal usai pelaksanaan Salat Jumat, di sekitar Masjid Al Aqsa. Mereka mendorong seluruh umat Muslim untuk melakukan Salat Jumat di sekitar luar masjid daripada mengikuti prosedur keamanan terbaru.

Polisi Israel pun mengambil tindakan setelah adanya serangan mematikan dari warga Palestina pekan lalu.

Indonesia kecam Israel

Indonesia melontarkan kecaman atas langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses masuk ke Kompleks Al-Aqsa untuk umat Muslim melakukan ibadah.

Selain itu, pemerintah Indonesia meminta Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Kompleks Al-Aqsa. Indonesia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri, agar situasi tidak memburuk.

"Indonesia mendesak Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim," sebut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 20 Juli 2017.

Disebutkan pula, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pembicaran via telepon dengan Menlu Yordania, untuk membahas situasi terkini di Masjid Al-Aqsa.





