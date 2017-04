Hikmahanto: Indonesia Ambil Sikap Tepat atas Krisis Suriah

Metrotvnews.com, Jakarta: Terkait serangan AS terhadap Suriah atas apa yang terjadi di Suriah, pemerintah telah mengambil sikap yang tepat dalam rangka menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas aktif. Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, kepada Metrotvnews.com, Minggu 9 April 2017.



Ada dua isu yang tidak bisa dibenarkan oleh pemerintah.

Isu pertama adalah Pemerintah RI tidak membenarkan tindakan unilateral yang dilakukan oleh AS mengingat dalam hukum internasional kontemporer sebuah negara hanya dapat menggunakan kekerasan apabila untuk membela diri atau dimandatkan oleh PBB. Serangan AS ke Suriah tidak dimandatkan oleh PBB dan merupakan tindakan unilateral.Isu kedua adalah pemerintah tidak dapat membenarkan dugaan tindakan pemerintah Suriah yang melakukan serangan kimia terhadap sebagian pemduduknya. Pemerintah memberi catatan agar dugaan tindakan ini dilakukan verifikasi. Bila benar, tindakan pemerintah Suriah merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelakunya dapat dituduh melakukan kejahatan internasional.Oleh karenanya, saran Pemerintah RI agar diambil penyelesaian politik melalui mekanisme PBB atas dua isu ini adalah tepat. Saling dukung atas tindakan pemerintah AS atau tindakan Suriah justru akan memperburuk penyelesaian.Adalah tidak tepat bila sikap pemerintah dianggap sebagai tidak mendukung kebijakan AS. Sebaliknya juga tidak tepat bila mengkualifikasi kebijakan pemerintah Indonesia sebagai sikap mendukung pemerintah Suriah atas dugaan tindakan kejahatan internasional.Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir membantah bahwa Indonesia mengecam aksi peluncuran 59 misil tomahawk oleh Amerika Serikat (AS) di Suriah. Arrmanatha menegaskan RI tidak mengecam, hanya prihatin atas aksi unilteral yang bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum serta prinsip internasional.(WIL)