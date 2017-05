PM Israel Tagih Janji AS Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Metrotvnews.com, Tel Aviv: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan resmi kepada Amerika Serikat (AS), terkait pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.



Netanyahu terkesan mendesak AS segera memindahkan Kedubesnya ke Yerusalem dan mengatakan bahwa ini adalah "perselisihan publik pertamanya" dengan administrasi AS yang baru.

Pasalnya, Presiden AS Donald Trump pernah menyatakan akan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, wilayah sengketa antara Israel dan Palestina. Namun, belum terlaksana sejauh ini."Pengalihan Kedubes AS ke Yerusalem tidak akan membahayakan proses perdamaian, tapi sebaliknya, hal itu akan mengoreksi ketidakadilan historis. Sekaligus menghancurkan fantasi Palestina bahwa Yerusalem bukan ibu kota Israel," sebut pernyataan dari Kantor Presiden.Sejak Trump mengeluarkan pernyataan tersebut, warga Palestina dan negara-negara Arab sangat menentang keras pemindahan Kedubes, karena hal itu akan memicu kerusuhan baru antara Palestina dan Israel.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, Trump masih menimbang dan menilai soal pemindahan Kedubes tersebut."Presiden masih menimbang apakah pemindahan Kedubes akan membantu atau membahayakan peluang perdamaian Palestina-Israel," tutur Tillerson.Ia menambahkan, Trump sangat berhati-hati untuk memahami bagaimana keputusan semacam itu akan sangat berdampak pada hubungan dua negara yang bersengketa."Yang pasti adalah pandangan Israel bagaimana mereka menganggap pemindahan ini sebagai inisiatif perdamaian atau malahan sebuah gangguan," lanjut mantan bos ExxonMobil ini.Dilansir AFP, Senin 15 Mei, Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 1967 silam. Aneksasi Yerusalem Timur ini akhirnya tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.Sebaliknya, Palestina menganggap Yerusalem timur sebagai ibu kota dari negara mereka di masa mendatang. Status Yerusalem adalah salah satu isu paling alot di dunia, yang telah berlangsung selama berdekade-dekade.(WIL)