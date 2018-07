Deklarasi Bogor Jadi Acuan Konferensi Ulama Dunia di Jeddah

Jeddah: Konferensi Internasional Ulama dunia untuk Perdamaian dan keamanan di Afghanistan, "International Ulema Conference on Peace and Security in Afghanistan," dibuka pada Selasa 10 Juli 2018 di Jeddah, Arab Saudi.



Konferensi pertama tentang Afghanistan yang diadakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini dihadiri sekitar 130 ulama dari berbagai negara. Indonesia diwakili delegasi ulama yang diketuai Prof. Dr. KH. Quraish Shihab.



Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi sekaligus Wakil Tetap RI untuk OKI, Agus Maftuh Abegebriel, turut hadir dalam konferensi. Ia menegaskan bahwa Resolusi Bogor yang dihasilkan pada Trilateral Ulema Conference on Afghanistan yang diprakarsi Presiden Joko Widodo pada Mei lalu mendapat apresiasi hangat dari peserta konferensi.

Resolusi Bogor melibatkan para ulama dari tiga negara, yaitu Afghanistan, Pakistan dan Indonesia.



Dalam pernyataannya, dalam rilis yang diterima Medcom.id, Prof Quraish menyampaikan salam dari Presiden Jokowi kepada para Ulama peserta konferensi. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan selalu berkomitmen membangun jembatan damai dan kasih sayang untuk kemaslahatan rakyat Afghanistan.



Lebih lanjut Prof Quraish juga menyampaikan harapan Indonesia terhadap forum ini untuk menghasilkan langkah-langkah nyata menuju perdamaian di Afghanistan. Pernyataan disampaikan tanpa memakai ungkapan yang bisa menyinggung salah satu pihak di Afghanistan.



Dubes Agus Maftuh menambahkan kehadiran Indonesia dalam konferensi menunjukkan keseriusan Pemerintah RI dalam menyelesaikan konflik dengan menebarkan nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan.



Ia juga menginformasikan bahwa pada Rabu 11 Juli pukul 09.30 Waktu Saudi, Ketua Delegasi Ulama Indonesia akan diundang khusus Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud ke Istana as-Salam Jeddah.





(WIL)